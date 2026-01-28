Okan Buruk Manchester City'e meydan okudu! Galibiyetin şifresini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının son maçı olan 8. hafta mücadelesinde bu akşam deplasmanda İngiliz devi Manchester City'e konuk olacak. Zorlu mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesi basın toplantısında kameraların karşısına geçen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk iddialı açıklamalarda bulundu.

SAKATLARIN SON DURUMU

Etihad Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, "İki takımın da farklı hedefleri var. Bizim için ilk 16'nın içinde olma hedefi var. Bunun için kazanıp ilk 16'nın içine girmek için elimizden geleni yapacağız. Çok önemli bir takıma karşı oynuyoruz. Çok önemli bir teknik adama, kaliteli futbolculara sahipler. Çok güzel bir stat. Burada İlkay'ın da çok büyük emek verdiği, kazanma ve başarıya odaklı bir takımla oynayacağız. Son 8'e girmek için onlar açısından da önemli bir karşılaşma. Son 1 ayın rakibimiz için iyi geçmediğini biliyoruz ama son kazandıkları maç onlar için moral olacaktır. Belli bölgelerde eksikleri var. Biz de kadro olarak toparlandık. Son maçta ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Hastalığı ve ağrıları olan Yunus, bugün antrenmana çıkmadı. Barış'ı antrenmanın bir bölümünde kullandık. Torreira son maçta sakatlık geçirmişti. O da bugün bir bölümde yer aldı. Singo'yu ilk defa kadroya aldık. Toparlandık ve kadro genişliğine ulaştık. Bu maçları çok iyi oynayan bir kadroya sahibiz. Hedefimiz kazanabilmek." diye konuştu.

"TOPU RAKİBE VERMEYECEĞİZ"

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başlayıp, sonraki 6 müsabakada sadece 4 gol yediklerinin hatırlatılması üzerine, "Frankfurt karşılaşması şanssız bir maçtı. Bireysel hatalarla 4 golü biz hazırladık. Oynadığımız maçlar arasında ilk yarılara baktığımızda Monaco ile kazanmaya çok yakın olduğumuz, üstün oynadığımız maçtı. Bazen bu tür maçlar olabiliyor. Oyun ve oyun kalitesi olarak son maçlar bir arada oynuyoruz, birlikte savunma yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oyuncularımızın maça odaklanması çok farklı oluyor. Burada her hata çok çabuk rakip tarafından değerlendirilebiliyor. Yarın da beraber savunma yapmalıyız. Katı savunma değil ama Galatasaray her zaman rakibe topu vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu da yarın deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"CITY'E MEYDAN OKUYABİLİRİZ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, takım olarak birlikte hareket etmeleri durumunda Manchester City'ye karşı bir meydan okuma gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Disiplinli oynayan takımların Manchester City'ye karşı pozisyon bulabildiğini dile getiren Buruk, "İyi bir takım olursak, beraber hareket edersek meydan okumayı yapabiliriz. Son 1 ayda beraber hareket eden, yapılan hataları iyi değerlendiren takımlar Manchester City karşısında başarılı oldu. Rakipler hataları doğru değerlendirdiğinde Manchester City'nin savunmada zorlandığını gördük. Topun bizde olduğu dönemler çok önemli. Doğru tercihleri yaparsak bir meydan okuma gerçekleştirebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

PLAF-OFF RAKİBİ İÇİN YORUM

Buruk, play-off turunda nasıl bir takımla karşılaşmak istediklerinin sorulması üzerine, "Bu seviyede takımlar arasında farkla görmüyorum. Her takımın artısı ve eksisi var ama form durumu ile sakatlıklar çok önemli. Rakip seçme durumumuz yok. Karşımıza kim çıkarsa çıksın en iyi şekilde mücadele edebilecek güçteyiz." dedi.