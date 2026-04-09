Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynanan rövanş maçının ilk yarısında Konate ile girdiği mücadelede yaşadığı sakatlık sonrası kolunda kırık oluşan Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Okan Buruk müjdeyi verdi: Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen'in kolundaki kırık sonrası dönüş tarihi belli oldu. Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynanan maçta sakatlanmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in Gençlerbirliği maçında kadroda yer alabileceğini belirtti. Tecrübeli teknik adam, Osimhen'in şartlar uygun olursa Fenerbahçe maçında da kullanılabileceğini ifade etti.

OKAN BURUK SON DURUMUNU AÇIKLADI

Göztepe maçı öncesi fizyoterapist eşliğinde sahada koşu yapan ancak maç kadrosuna alınmayan Victor Osimhen'in son durumunu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı.

3-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından Nijeryalı yıldızın sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi veren tecrübeli teknik adam, taraftarlara müjdeyi verdi:

"OSIMHEN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KADRODA"

"Osimhen koşulara başladı. Hafta sonu için dönüşü zor olacaktır ama bir sonraki hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçında, şartlar uygun olursa, kadroda yer alabilir diye düşünüyorum. Belki onu da atlayıp Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakmak lazım."

TARİH BELLİ OLDU

Süper Lig'in 29. haftasında 12 Nisan Pazar günü Kocaelispor'u konuk edecek olan Galatasaray, 18 Nisan'da deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Sarı kırmızılılar, 26 Nisan Pazar günü ise şampiyonluk yolundaki en önemli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Osimhen'in bu kritik derbiye yetişmesi bekleniyor.