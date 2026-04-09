Spor
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Okan Buruk müjdeyi verdi: Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Buruk, takımdan ayrı düz koşulara başlayan yıldız golcünün sahalara döneceği maçı açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynanan rövanş maçının ilk yarısında Konate ile girdiği mücadelede yaşadığı sonrası kolunda kırık oluşan 'ın golcü oyuncusu 'in dönüş tarihi belli oldu.

OKAN BURUK SON DURUMUNU AÇIKLADI

Göztepe maçı öncesi fizyoterapist eşliğinde sahada koşu yapan ancak maç kadrosuna alınmayan Victor Osimhen'in son durumunu Galatasaray Teknik Direktörü açıkladı.

3-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından Nijeryalı yıldızın sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi veren tecrübeli teknik adam, taraftarlara müjdeyi verdi:

"OSIMHEN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KADRODA"

"Osimhen koşulara başladı. Hafta sonu için dönüşü zor olacaktır ama bir sonraki hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçında, şartlar uygun olursa, kadroda yer alabilir diye düşünüyorum. Belki onu da atlayıp Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakmak lazım."

TARİH BELLİ OLDU

Süper Lig'in 29. haftasında 12 Nisan Pazar günü Kocaelispor'u konuk edecek olan Galatasaray, 18 Nisan'da deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Sarı kırmızılılar, 26 Nisan Pazar günü ise şampiyonluk yolundaki en önemli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Osimhen'in bu kritik derbiye yetişmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Victor Osimhen en iyiler arasında: Zirve Kylian Mbappe'nin!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Buruk'tan Körfez'e salvo: Göztepe galibiyeti sonrasında odak Kocaelispor'da!
