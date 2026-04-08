Okan Buruk'tan Körfez'e salvo: Göztepe galibiyeti sonrasında odak Kocaelispor'da!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 ile geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik galibiyet sonrasında Kocaelispor'a seslendi.

KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 23:20

Galatasaray'da Okan Buruk'tan galibiyet sözleri geldi. Esasen ise başarılı çalıştırıcı, Galatasaray camiasına Kocaelispor maçını hatırlattı.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada Kocaelispor maçına dikkat çekti.
Okan Buruk, Göztepe maçında ilk yarı geçişleri güzel yaptıklarını ve ilk yarıda 4 gol atabileceklerini belirtti.
İkinci yarıda rakibin uzun toplarına izin verdiklerini, ancak 2-1'den sonra seyirci baskısı ve kendi hataları nedeniyle panik yaşadıklarını ifade etti.
Buruk, 3. golden sonra rahat bir maç olduğunu ve oyuncu değişikliklerinin etkili olduğunu söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü, Kocaeli Stadı'nda kendilerine yapılanları ve Kocaelispor Başkanı'nın açıklamalarını unutmamaları gerektiğini vurguladı.
Okan Buruk, Kocaelispor maçına en doğru şekilde hazırlanacaklarını ve taraftarlardan destek beklediklerini dile getirdi.
GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN KÖRFEZ'E SALVO!

"Göztepe, geçen hafta Gençlerbirliği maçında alanda bekledi. Bugün ise bunu yapmadıkları için sahaya doğru yerleştik. İlk yarı geçişleri güzel yaptık. Rakibi de üstümüze çekip bloklar arası paslarla kırdık. İlk yarıda 4 gol rahat rahat atabilirdik. Pozisyon da vermedik. İkinci yarıda top bizdeydi. Rakip direkt oynayan bir takım. Onlara baskı yapamıyorsunuz. Baskı yaparsanız kaleciye atıp uzun oynuyorlar. Bunu bildiğiniz için uzun oynamalarına izin veriyorsunuz. Pastan çok içeri orta var, taç var, kaleciden var; frikikten hep içeriye top atılıyor. Göztepe analizi yaparken çok fazla uzun top var. Organize ataktan çok, aldığı ikinci toplarla hızlı hücum yapıyorlar. 2-1'den sonra seyirci baskısı oldu. Göztepe taraftarı da oyunun içine girdi, 5-10 dakika panik yaptık ve pozisyon verdik. Oyuncu değişiklikleri de etkili oldu. Ancak 3. gol sonrası rahat bir maça döndü. İlk yarı ve ikinci yarı arasındaki fark, rakibimizin golden sonra daha iştahlı oynaması. Biz de çok top kaybı yaptık gereksiz... 3-4 tane kendi hatalarımızla pozisyon verdik. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak her zaman zordur. Diğer taraftaysa Kocaeli Stadı'nda bize yapılanları, Kocaelispor Başkanı'nın yaptıklarını, kulübümüz hakkındaki açıklamalarını unutmamalıyız. En doğru şekilde maça hazırlanacağız. Taraftarlarımız da en ciddi şekilde yanımızda olacak. İnşallah çok önemli bir galibiyet alacağız."

