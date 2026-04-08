Okan Buruk'tan Körfez'e salvo: Göztepe galibiyeti sonrasında odak Kocaelispor'da!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan galibiyet sözleri geldi. Esasen ise başarılı çalıştırıcı, Galatasaray camiasına Kocaelispor maçını hatırlattı.
"Göztepe, geçen hafta Gençlerbirliği maçında alanda bekledi. Bugün ise bunu yapmadıkları için sahaya doğru yerleştik. İlk yarı geçişleri güzel yaptık. Rakibi de üstümüze çekip bloklar arası paslarla kırdık. İlk yarıda 4 gol rahat rahat atabilirdik. Pozisyon da vermedik. İkinci yarıda top bizdeydi. Rakip direkt oynayan bir takım. Onlara baskı yapamıyorsunuz. Baskı yaparsanız kaleciye atıp uzun oynuyorlar. Bunu bildiğiniz için uzun oynamalarına izin veriyorsunuz. Pastan çok içeri orta var, taç var, kaleciden var; frikikten hep içeriye top atılıyor. Göztepe analizi yaparken çok fazla uzun top var. Organize ataktan çok, aldığı ikinci toplarla hızlı hücum yapıyorlar. 2-1'den sonra seyirci baskısı oldu. Göztepe taraftarı da oyunun içine girdi, 5-10 dakika panik yaptık ve pozisyon verdik. Oyuncu değişiklikleri de etkili oldu. Ancak 3. gol sonrası rahat bir maça döndü. İlk yarı ve ikinci yarı arasındaki fark, rakibimizin golden sonra daha iştahlı oynaması. Biz de çok top kaybı yaptık gereksiz... 3-4 tane kendi hatalarımızla pozisyon verdik. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak her zaman zordur. Diğer taraftaysa Kocaeli Stadı'nda bize yapılanları, Kocaelispor Başkanı'nın yaptıklarını, kulübümüz hakkındaki açıklamalarını unutmamalıyız. En doğru şekilde maça hazırlanacağız. Taraftarlarımız da en ciddi şekilde yanımızda olacak. İnşallah çok önemli bir galibiyet alacağız."