Okan Buruk'a Avrupa'dan teklif: Galatasaray cephesinden kritik açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, Radyospor'dan Özgür Sancar'a açıklamalar yaptı. Okan Buruk'un Avrupa sürecine dair konuşan Fuat Buruk, Galatasaray'ın daha da başarılı olabileceğini ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için abisi Fuat Buruk'tan flaş bir itiraf geldi. Abi Buruk, Okan Buruk'un Galatasaray'daki başarılı sürecinin Avrupa'da da dikkat çektiğini ve genç hocanın teklif aldığını açıkladı.

OKAN BURUK VE GALATASARAY İLE FENERBAHÇE KRİZİ

"Acun Ilıcalı, Jose Mourinho ve Ali Koç'un davranışları, yaptıkları, sözleri; Galatasaray'ı daha da hırslandırdı. Galatasaray'ın sürekli kayrıldığı yönündeki propaganda Okan Buruk'u, ekibini ve tüm futbolcuları hırslandırdı. Sosyal medya hiç bu kadar Okan'ı yıpratmaya yönelik olmamıştı. Sürekli spekülasyonlar oldu."

OKAN BURUK VE AVRUPA PERFORMANSI

"Avrupa'daki maçları şimdi oynasalar hepsini farklı kazanır. Şu anki oyun düzeyi ve uyum sağlayan oyuncular olsaydı, inanın Avrupa'da final oynarlardı."

OKAN BURUK'UN DERBİDE BURNUNUN SIKILMASI

"Okan orada düşerek aslında Mourinho'nun o davranışını görünür kılmak istedi. Okan da abartmadı zaten, konuyu kapatmayı tercih etti. Aslında Mourinho'nun yaptığı hareket, bütün teknik direktörlere karşı takındığı bir tavır."

VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ

"Victor Osimhen ne isterse o olur. O noktaya geldi. Gördüğüm kadarıyla kulüp onun için her şeyi hazır etmiş. Her şey onun elinde. Çok iyi bir beraberlik var. Galatasaray onunla kopmaz bir bağ kurdu ve kalması için koşulları oluşturdu."

OKAN BURUK'A AVRUPA'DAN TEKLİF VAR

"Geçen sezon Okan'a Avrupa'dan teklif olmuştu. Yurt dışından teklif alması normal. Başarıda bir süreklilik gösterdi. Her şey yurt dışında iyi bir takımda çalışacağını gösteriyor. İngilizce, İtalyanca ve biraz Fransızcası var. Neden olmasın?"