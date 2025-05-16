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 | Murat Makas

Victor Osimhen için yeni teklif ortaya çıktı! Galatasaray'dan son bir hamle daha

Şampiyonluğa yakın Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı kadro kurmak için Victor Osimhen'i takımda tutmak istiyor. Performansıyla adından söz ettiren Nijeryalı yıldız dünya devlerinin radarında.

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Victor Osimhen için yeni teklif ortaya çıktı! Galatasaray'dan son bir hamle daha
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 09:35

Trabzonspor’u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olan Galatasaray şampiyonluğa çok yakın. Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluğu elde ederek Avrupa kupaları için gelecek sezon iddialı kadro kurmayı hedefliyor.

Victor Osimhen için yeni teklif ortaya çıktı! Galatasaray'dan son bir hamle daha

OSIMHEN İÇİN YOĞUN İSTEK

Taraftar performansıyla adından söz ettiren Victor Osimhen gibi bir dünya yıldızının takımda tutulmasını istiyor. Galatasaray, Türkiye Kupası’nı kazanırken, tribünler "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratıyla inledi. Nijeryalı golcünün bu tepkiye yorumu "Her şeyimi vermeye devam edeceğim, Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor" şeklinde oldu.

Victor Osimhen için yeni teklif ortaya çıktı! Galatasaray'dan son bir hamle daha

GALATASARAY: HAYALİNİ KURDUĞUN TEKLİFİ ALMAZSAN BİZİMLE DEVAM ET

Osimhen'in bonservisini almak için finansmanı hazırlayan sarı-kırmızılılar, ikna yollarını arıyor. Galatasaray cephesi, en az bir sezon daha takımda kalmasını istediği Osimhen'e "Hayalini kurduğun teklifi alamazsan bizimle devam et. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu arenada sergileyeceğin performansla bir sene sonra Avrupa'nın en büyük kulübüne gidersin" mesajını iletti.

İngiltere'den Manchester United ve İtalya'dan Juventus'un ilgilendiği Osimhen için dünya devleri Real Madrid ve Barcelona'nın girişimi yok. Sarı-kırmızılılar bu durumu Şampiyonlar Ligi faktörüyle fırsata çevirmeye ve Osimhen'i ikna etmeye çalışıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Victor Osimhen'in şu ana kadar performansı nasıl?
Bu sezon Galatasaray'da 39 maça çıkan Victor Osimhen, 35 gol kaydetti. Nijeryalı yıldız ayrıca 8 de asist yaptı.
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#Futbol
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