Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

14 May 2024 09:09 - Güncelleme : 14 May 2024 09:09

Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile oynayacağı mücadeleden 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Teknik direktör Okan Buruk üs üste ikinci şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın. Takvim'de yer alan haberde Galatasaray'ı geçen sezon şampiyon yapan, bu sezon da şampiyonluğa çok yaklaşan teknik direktör Okan Buruk, İtalyanların listesine girdi.

OKAN BURUK'UN CEVABI

Daha önce Fatih Terim'in de çalıştırdığı Fiorentina, Okan hocayı takımın başına getirmek istediği iddia edildi. Tecrübeli teknik adamla görüşme talep eden İtalyan ekibinin başarılı teknik adamdan ret cevabı aldığı belirtildi.

Okan Buruk'un Fiorentina'ya "Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladım. Burada çok mutluyum ve başarmam gereken daha çok şey var" cevabını verdiği iddialar arasında.

Mor Menekşeler'de teknik direktör Vincenzo Italiano ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fiorentina bu sezon 34 maçta 50 puanla 9. sırada yer alıyor.