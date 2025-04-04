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 | Onur Kaya

Okan Buruk'a saldıran Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi! İşte bekleyen cezalar...

Son dakika haberi: TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçının PFDK sevklerini açıkladı. Derbi bitiminde Okan Buruk'a fiziki saldırıda bulunan Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho da PFDK'ya sevk edildi. İşte kırmızı kart gören isimleri bekleyen cezalar...

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Okan Buruk'a saldıran Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi! İşte bekleyen cezalar...
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 19:51

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçının sevklerini açıkladı.

Galatasaray'ın 2-1 kazanarak tur atladığı mücadelede Fenerbahçe'den teknik direktör Jose Mourinho, sportif direktör Mario Branco, yardımcı antrenör Salvatore Foti, kaleci antrenörü Sandro Zufic, Mert Hakan Yandaş ve Fred, Galatasaray'dan ise Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay kırmızı kart görmüştü. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de disipline sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Okan Buruk'a saldıran Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi! İşte bekleyen cezalar...

"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 02.04.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Galatasaray A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13 ve 14. maddeleri uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Okan Buruk'a saldıran Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi! İşte bekleyen cezalar...

MOURINHO'NUN SEVKİNDE 'SALDIRI' DETAYI

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourınho Felix'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Okan Buruk'a saldıran Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi! İşte bekleyen cezalar...

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü futbolcusu Frederıco Rodrıgues De Paula Santos 'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Okan Buruk'a saldıran Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi! İşte bekleyen cezalar...

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü idarecisi Marıo Jorge Dos Santos Branco'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Okan Buruk'a saldıran Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi! İşte bekleyen cezalar...

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Okan Buruk'a saldıran Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi! İşte bekleyen cezalar...

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü Sandro Zufıc'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Okan Buruk'a saldıran Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi! İşte bekleyen cezalar...

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü antrenörü Salvatore Fotı'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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3- Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 02.04.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Galatasaray A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Okan Buruk'a saldıran Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi! İşte bekleyen cezalar...

Galatasaray A.Ş. Kulübü futbolcusu Barış Alper Yılmaz 'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Okan Buruk'a saldıran Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi! İşte bekleyen cezalar...

Galatasaray A.Ş. Kulübü futbolcusu Kerem Demirbay'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I BEKLEYEN CEZALAR

Jose Mourinho, Mert Hakan Yandaş, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, 44. madden tedbirli olarak disipline sevk edildi. 44. maddeye göre bu 4 ismin 5-10 maç ceza alması bekleniyor. Fred ve Foti'nin ise 2-5 maç arası ceza alması bekleniyor.

Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Mourinho, Mert Hakan Yandaş, Fred, Zufic ve Foti, bu hafta ligde oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

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