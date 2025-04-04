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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap: "Türk futbolu adına utanıyoruz"

Galatasaray Fenerbahçe'ye flaş bir ironide bulundu. Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkmasıyla ilgili açıklama yayınlayan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan da sert bir çıkış geldi ve 'utanıyoruz' mesajı öne çıkarıldı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap:
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 15:46

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbiyi Galatasaray 2-1 kazanırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı fiziksel eylem futbol gündemine bomba gibi düşmüştü. Ardından ise olaya dair açıklama yayınlayan Fenerbahçe, Portekizli hocasından yana tavır almıştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap: "Türk futbolu adına utanıyoruz"

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE SERT CEVAP

Böyle bir durumda dahi Mourinho'nun savunulmasının ironik olduğunu vurgulayan Galatasaray, "Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz." dedi.

Galatasaray'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap: "Türk futbolu adına utanıyoruz"

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİDE NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybetmesinin ardından Okan Buruk hakemlerin yanına gitmiş ve Jose Mourinho'ya da yanından geçerken bir şeyler söylemişti. Ardından ise kendini tutamayan Portekizli hoca, Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı.
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ETİKETLER
#jose mourinho
#jose mourinho
#derbi
#derbi
#Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
#Fenerbahçe - Galatasaray
#Sosyal Medya Paylaşımı
#Spor
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