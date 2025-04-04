Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap:

Galatasaray Fenerbahçe'ye flaş bir ironide bulundu. Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkmasıyla ilgili açıklama yayınlayan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan da sert bir çıkış geldi ve 'utanıyoruz' mesajı öne çıkarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbiyi Galatasaray 2-1 kazanırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı fiziksel eylem futbol gündemine bomba gibi düşmüştü. Ardından ise olaya dair açıklama yayınlayan Fenerbahçe, Portekizli hocasından yana tavır almıştı.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE SERT CEVAP

Böyle bir durumda dahi Mourinho'nun savunulmasının ironik olduğunu vurgulayan Galatasaray, "Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz." dedi.

Galatasaray'ın açıklamasının tamamı şöyle: