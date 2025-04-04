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Editor
 | Burak Ayaydın

Fernando Muslera'dan sansasyonel prim isteği: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde yönetimle bir araya geldi!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Fernando Muslera'nın prim isteğinde bulunduğu ortaya çıktı. Beşiktaş maçını kaybettiklerini hatırlatan Fernando Muslera, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş bir prim talebinde bulundu ve taraftarların gönlünü aldı.

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Fernando Muslera'dan sansasyonel prim isteği: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde yönetimle bir araya geldi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 15:21

Galatasaray'ın emektar kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisinden önce yönetimle bir araya geldi. Her dev maçtan önce klasikleşen prim konuşmasını bu kez çok farklı ele alan Uruguaylı eldiven, yönetimden tam not aldı.

Fernando Muslera'dan sansasyonel prim isteği: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde yönetimle bir araya geldi!

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİNDE FERNANDO MUSLERA'DAN PRİM KRİTİĞİ

Galatasaray'da dev maç öncesinde kritik bir toplantı yapılırken, futbolcular adına konuşan Fernando Muslera'dan 'prim almak istemiyoruz' sözleri geldi. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kemerburgaz Tesisleri'ne kapandığı ve Fenerbahçe maçına hazırlandığı süreçte elini taşın altına koyan deneyimli eldiven, takım olarak Beşiktaş maçındaki durumu düzeltmeleri gerektiğini ifade etti.

ÖZÜR KARŞILAŞMASI

Sarı kırmızılıların Uruguaylı kaptanının, "Bu bizim Beşiktaş maçı sonrası özür karşılaşmamız olacak." söylemini gerçekleştirdiği toplantıya rağmen futbolculara başarı primi dağıtılmasına karar verildi ve anlamlı süreç karşılıklı jestlerle tamamlanmış oldu.

Fernando Muslera'dan sansasyonel prim isteği: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde yönetimle bir araya geldi!

KADIKÖY'E GETİRİLEN PASTA EN BÜYÜK MESAJDI

Ayrıca Galatasaray yönetiminin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un doğum günü nedeniyle Kadıköy'e pasta götürmesiyle takıma olan güveni ortaya koyduğu düşünülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİ SONRASINDA GALATASARAYLI FUTBOLCULAR İÇİN PRİM MİKTARI NEDİR?
Sarı kırmızılı yönetimin, 1 milyon Dolar prim dağıtacağı duyurulmuştu.
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ETİKETLER
#fernando muslera
#Fazla Prim
#Fenerbahçe - Galatasaray
#Spor
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