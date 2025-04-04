Fernando Muslera'dan sansasyonel prim isteği: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde yönetimle bir araya geldi!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Fernando Muslera'nın prim isteğinde bulunduğu ortaya çıktı. Beşiktaş maçını kaybettiklerini hatırlatan Fernando Muslera, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş bir prim talebinde bulundu ve taraftarların gönlünü aldı.
Galatasaray'ın emektar kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisinden önce yönetimle bir araya geldi. Her dev maçtan önce klasikleşen prim konuşmasını bu kez çok farklı ele alan Uruguaylı eldiven, yönetimden tam not aldı.
Galatasaray'da dev maç öncesinde kritik bir toplantı yapılırken, futbolcular adına konuşan Fernando Muslera'dan 'prim almak istemiyoruz' sözleri geldi. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kemerburgaz Tesisleri'ne kapandığı ve Fenerbahçe maçına hazırlandığı süreçte elini taşın altına koyan deneyimli eldiven, takım olarak Beşiktaş maçındaki durumu düzeltmeleri gerektiğini ifade etti.
Sarı kırmızılıların Uruguaylı kaptanının, "Bu bizim Beşiktaş maçı sonrası özür karşılaşmamız olacak." söylemini gerçekleştirdiği toplantıya rağmen futbolculara başarı primi dağıtılmasına karar verildi ve anlamlı süreç karşılıklı jestlerle tamamlanmış oldu.
Ayrıca Galatasaray yönetiminin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un doğum günü nedeniyle Kadıköy'e pasta götürmesiyle takıma olan güveni ortaya koyduğu düşünülüyor.