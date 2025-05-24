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 | Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan 90 puan detayı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Süreci değerlendiren Okan Buruk, 90 puan barajını hatırlattı.

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Okan Buruk'tan 90 puan detayı!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 22:37

Okan Buruk'tan Göztepe galibiyeti sonrası kritik açılımlar geldi. 2 sezon boyunca devam eden puan istatistiğine dikkat çeken başarılı hoca, yarınki kutlamaları da es geçmedi.

Okan Buruk'tan 90 puan detayı!

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN DEĞERLENDİRMELER

"Mutluyuz. 92 puana ulaştık. İki sezondur 90 puan barajının üstüne çıktık. Geçen sezona bakınca bir puan altında kalmış oluyoruz. Sevindirici. Ne olursa olsun bugün kazanıp kazanmamak insanlar için önemli gelmeyebilir ama bizim için önemli. İlk yarı hava sıcaktı. Uzun süredir 90 dakika oynamayan oyuncuların zorlandığını gördük. Oyuncularımızı yargılayacağımız bir maç değildi. Oyuncularımın iyi niyetli olduklarını ve hep oyununun içinde kalmaya çalıştıklarını gördüm. Göztepe'nin direkt oynaması, savunma arkası koşuları, rakipler için kolay değil. İki üç pasla oyunu çözdüğümüzde çok kolay rakip kaleye gittik. Kaan muhteşem bir gol attı. İkinci golde de maçı bitirdik. Güzel bir galibiyet. Oyuncuların kazanma isteklerinden memnunum. Dries bizim için çok önemli. Galatasaray takımına önemli katkıları oldu. Ondan ayrılmak çok zor olacak. Duygusalız. Önümüzdeki hafta kendi stadımız, onun için çok önemli olacak. Onunla başlamayı düşünüyoruz. Böyle ayrılıklar çok zor oluyor. Muslera da geçen sene ayrılmaya yakındı. İkna ettik. Onun da yerini doldurmak kolay değil. Günay'ın katkıları çok fazla. Yaptığı kurtarışlar, bugün çok önemli müdahaleleri vardı. Ayrıca kulübede, soyunma odasında Günay'ın gizli kaptan yeteneği var. Bu tarz hem iyi oyuncu hem iyi insanların benim için çok ayrı yeri var. Bizim için çok zor seçimler. Gelen herkes buraya adapte olmaya çalışıyor, doğru insanları getirmek, doğru oyuncuları getirmek önemli. Ayrılıklar zor olacak. Önümüzdeki hafta daha duygusal olacak. Galatasaray'da oynamış yabancı oyuncuların nasıl sahiplendiklerini biliyoruz. Yarın şampiyonluk kutlayacağız. 5. yıldızı kutlayacağız. Ardından 26. şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlanacağız."

Okan Buruk'tan 90 puan detayı!

Sıkça Sorulan Sorular

OKAN BURUK GALATASARAY İLE KAÇINCI ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI?
Okan hoca, üst üste üç yıldır lig şampiyonluğu yaşıyor.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#okan buruk
#Galatasaray Yönetimi
#Spor
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