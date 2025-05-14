Okan Buruk'tan Akhisarspor günleri hatırlatması!

Galatasaray'da dev final öncesi Okan Buruk'tan yayıncı kuruluşa değerlendirmeler geldi. Akhisarspor günlerini hatırlatan Okan hoca, aynı o günkü gibi heyecanlı olduğunu ifade etti.

OKAN BURUK'TAN TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİNDE KRİTİKLER

"Çok büyük bir heyecan var. Gaziantep şehri de final için çok doğru bir seçim oldu, çok güzel bir atmosfer oluyor. 2018’de Akhisarspor’dayken ilk Türkiye Kupası finalimi oynamıştım. O finale yükseldiğimde inanılmaz heyecanlanmıştım. Orada kupa kazanmak benim için tarif edilemez bir duyguydu. Şimdi o heyecanı tekrar yaşıyorum. Aslında birçok takımın uyguladığı bir şey bu. Bütün maçları Günay oynadı kupada. 2 tane çok iyi kalecimiz var. İyi bir ekibe sahibiz. Son maçlarda da Muslera'nın ne kadar başarılı olduğunu gördük. Rakiplerin öne geçme şansı varken yaptığı kurtartışları gördük. Günay saha dışında da bence bize önemli şeyler katıyor. İnşallah güzel bir maç olur ve buradan kupayı kaldırarak ayrılırız."