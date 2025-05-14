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 | Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan Akhisarspor günleri hatırlatması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kaleci tercihini anlatan Okan hoca, iyi bir ekip olduklarını belirtti.

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Okan Buruk'tan Akhisarspor günleri hatırlatması!
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 20:59

Galatasaray'da dev final öncesi Okan Buruk'tan yayıncı kuruluşa değerlendirmeler geldi. Akhisarspor günlerini hatırlatan Okan hoca, aynı o günkü gibi heyecanlı olduğunu ifade etti.

OKAN BURUK'TAN TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİNDE KRİTİKLER

"Çok büyük bir heyecan var. Gaziantep şehri de final için çok doğru bir seçim oldu, çok güzel bir atmosfer oluyor. 2018’de Akhisarspor’dayken ilk Türkiye Kupası finalimi oynamıştım. O finale yükseldiğimde inanılmaz heyecanlanmıştım. Orada kupa kazanmak benim için tarif edilemez bir duyguydu. Şimdi o heyecanı tekrar yaşıyorum. Aslında birçok takımın uyguladığı bir şey bu. Bütün maçları Günay oynadı kupada. 2 tane çok iyi kalecimiz var. İyi bir ekibe sahibiz. Son maçlarda da Muslera'nın ne kadar başarılı olduğunu gördük. Rakiplerin öne geçme şansı varken yaptığı kurtartışları gördük. Günay saha dışında da bence bize önemli şeyler katıyor. İnşallah güzel bir maç olur ve buradan kupayı kaldırarak ayrılırız."

Okan Buruk'tan Akhisarspor günleri hatırlatması!

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG'İN EN PAHALI TAKIMI HANGİSİ?
Galatasaray, Süper Lig'de en yüksek kadro değerine sahip takımdır.
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ETİKETLER
#ziraat türkiye kupası
#Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
#Final Maçı
#Trabzonspor-galatasaray
#Spor
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