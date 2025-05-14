Ziraat Türkiye Kupası finali için başkanlar buluştu!

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bir araya geldi. Ayrıca Gaziantep'in önde gelen isimlerinin de bulunduğu görüşmede, dostluk yemeği etkinliği gerçekleştirildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dostluk yemeğinde yan yana geldi. Dev maç öncesinde taraflar samimi pozlar verirken, heyecanlı maç için de geri sayım başladı.

ERTUĞRUL DOĞAN VE DURSUN ÖZBEK GAZİANTEP'TE BULUŞTU

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin; Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım’ın davetiyle düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi.

DEV MAÇ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Gaziantep'te oynanacak kupa finali, saat 20.45 itibarıyla başlayacak.