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 | Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan Fenerbahçe vurgusu: Konyaspor maçından sonra kritik açıklamalar!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray'da, Okan Buruk'tan maç sonu kritikleri geldi. Heyecanlı mücadeleyi değerlendiren başarılı hoca, karşılaşmanın skorunun daha da farklı olabileceğini belirtti.

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Okan Buruk'tan Fenerbahçe vurgusu: Konyaspor maçından sonra kritik açıklamalar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 23:41

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan galibiyet açıklamaları geldi. Maç sonunda Galatasaray'ın yükselişine dikkat çeken Okan hoca, konsantrasyon vurgusu yaptı.

OKAN BURUK'TAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

"Bu çeyrek final ve yarı finale bakınca; hikâyesi, oyunu daha farklı oldu. En büyük nedenlerinden birisi istememiz. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu tüm oyuncularım gösterdi. Bazı mevkilerde değişiklik yaptık. Onların performansları sevindirici. Onlara verdiğimiz şanslar önemliydi. En önemlisi, maçtan sonra taraftarımızla birlikte kutlamak. Maç sonu birleştik yine her zamanki gibi. Bizim için final oynamak ve kupayı kazanmak önemli. Ligin yanında bunu götürmek önemli. Finalin heyecanını yaşayacağız. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Son 3 lig maçı ve Fenerbahçe maçında bunu gösterdik. Bizim için önemli bu. Oyun olarak üstüne koyduk. Bugün de büyük bir bölümde, belirli dakikalar dışında rakibimize az pozisyon verdik ama belli bölümlerde verdiğimiz pozisyonlar oldu. Son maçlara bakınca rakiplerimize çok pozisyon vermedik. Pas trafiğimiz çok iyiydi, sahaya doğru yerleştik. Baskıyı hep kırdık ve kolay bir şekilde kırdık. Çok kolay bir şekilde rakip kaleye gittik. Kaçırdığımız pozisyonları atsak daha farklı da olabilirdi. Hiçbir avantajımız yokmuş gibi lige devam edeceğiz. Galatasaray camiasına konsantrasyon diyorum."

Okan Buruk'tan Fenerbahçe vurgusu: Konyaspor maçından sonra kritik açıklamalar!

Sıkça Sorulan Sorular

OKAN BURUK GALATASARAY İLE LİGDE KAÇINCI ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYOR?
Genç teknik adam, bu yıl da lig şampiyonu olunması halinde üst üste üç kez zafer kazanmış olacak.
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ETİKETLER
#ziraat türkiye kupası
#ziraat türkiye kupası
#Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
#konyaspor-galatasaray
#Spor
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