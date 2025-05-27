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 | Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay sözler: "Kaybedecekleri belliydi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ekol TV'de konuk oldu. Galatasaray'daki süreçlere değinen Okan Buruk, Fenerbahçe'ye de ince göndermelerde bulundu.

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Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay sözler:
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 23:10

Galatasaray'da Okan Buruk'tan sezon kritikleri geldi. Fenerbahçe'nin kabullenemediği şeyler olduğunu ifade eden Okan Buruk, Galatasaray'daki ayrılıkları da açıkladı.

"GALATASARAY İÇİN BEKLEDİĞİMDEN KOLAY OLDU"

"Herkes en başarılı teknik direktör demese de en sonunda iş oraya geliyor. Sezon ortasında farklı oluyor ama en nihayetinde iş oraya geliyor. Zor gözüküyordu sezon ama kolay gitti. Çok yakın gidiyorduk. 6 puan öndeyken bile insanlar, 'Galatasaray kazanamayacak' düşüncesindeydi. Ama biz öyle değildik. Bence orada Avrupa'nın da etkisi vardı. Tabii kupa maçının (Fenerbahçe) dönüşü çok farklı oldu. İki Fenerbahçe galibiyeti, camiayı ve futbolcuları psikolojik olarak yukarıya çekti."

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay sözler: "Kaybedecekleri belliydi"

"FENERBAHÇE'NİN KAYBEDECEĞİ BELLİYDİ"

"Fenerbahçe'nin puanlar kaybedeceği belliydi. Mesela Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında kaybettiler ve bir anda şampiyonluğa ulaştık. Fenerbahçe'yi iki maçta da baskın bir şekilde yendik. Bu hem öz güveni arttırıyor hem de rakibi düşürüyor."

"BEŞİKTAŞ 30-35 MİLYON EURO VERDİ"

"Beşiktaş, Rafa Silva'ya 30-35 milyon Euro verdi. Bu paraları bir şekilde karşılayabiliyorsunuz. Daha maliyetleri düşürüp, böyle özel bir oyuncu da alabilirsin. Gelir-gider, ondan ne bekliyorsun, Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray taraftarı da inanılmaz bir şekilde hazır Osimhen için kulübe destek vermeye. Manevi olarak hazırlar ama maddi olarak da hazırlar. Gerçekten inanılmaz bir destek var."

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay sözler: "Kaybedecekleri belliydi"

"MUSLERA VE MERTENS GİDİYOR"

"Muslera ve Mertens ayrılıyor. Onların yerine oyuncular gelecek. Diğer bölgelerde de kritiklerimiz var. Belki satış olabilir. Yönetimin vereceği karar var. O vizyonu ortaya koymak gerekiyor."

"BERKE ÖZER'İ ÇOK BEĞENİYORUM"

"Berke'yi çok beğeniyorum. Kaleci hocalarının görüşü de önemli. Türk mü, yabancı kaleci mi karar vermedik. Onu belirlememiz gerekiyor. Bu seneki performansını çok beğendim."

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay sözler: "Kaybedecekleri belliydi"

"BAŞARISIZ OLDUM"

"Avrupa'da başarısız oldum ben bu sene. Orada yapı mı var diyeyim? Başarısızlığı kabul etmek gerekiyor."

"DAHA BAŞARILI OLACAĞIZ"

"Tekrar söylüyorum, bu şampiyonluğun keyfine varalım. Her zaman takıma sahip çıkıyorlar, destek oluyorlar. Güzel bir yaz geçirelim. Transferde de bize güvensinler. Sakin olsunlar. Çok çaba sarf ediliyor, başkanımız çok istekli. Galatasaray için en iyi kadroyu kuracağız. Onlar için her şeyi yapacağız. Hayırlı olsun 5. yıldız ve şampiyonluk. İnşallah önümüzdeki sezon Avrupa'da daha başarılı olacağız. Onun da sözünü şimdiden verelim."

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay sözler: "Kaybedecekleri belliydi"

"JOSE MOURINHO AĞLIYOR"

"Derbide yaşadığımız olayda tepki vermek istemedim. Ayakta kalsam olay büyürdü. Tabii bana daha çok ceza verirlerdi. Jose Mourinho, tüm ülkeye hakaret ediyor ama kimse bir şey demiyor. İkimiz arasındaysa bana 'maymun' diyen oydu, ben de ona 'Crying One' diyorum. Çünkü sürekli ağlıyor."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA OSIMHEN KALACAK MI?
Nijeryalı yıldızın Suudi Arabistan'a transfer olması bekleniyor.
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#trendyol süper lig
#okan buruk
#Galatasaray Yönetimi
#Fenerbahçe Yönetimi
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