Okan Buruk'tan final sonrası Fenerbahçe kritiği!

Okan Buruk, Galatasaray'ın 3-0'lık Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası sürecini anlatan başarılı hoca, Karadeniz ekibine de başarılar diledi.

OKAN BURUK'TAN TRABZONSPOR MAÇI SONRASINDA AÇIKLAMALAR

"Bu kupayı kazanmak çok önemli ve değerli. Önemli bir emek sarf ediyoruz oyuncularımla birlikte. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımız bizimle birlikteydi. Maçtan sonra bizimleydiler. Bu moralle İstanbul'a gitmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Kazanan takım olmak çok gurur verici. Başkanımıza, yöneticilerimize hayırlı olsun. Onların da büyük emekleri var. Şimdi hedefimiz şampiyonluğumuzu ilan etmek. Çok mutluyuz. Bu kupa bize ekstra motivasyon oldu. Fenerbahçe deplasmanı, orada kazandığımız galibiyet... Konyaspor deplasmanı; buradaki oyun, çok istedik ve kazandık. Türkiye Kupası çok değerli ama belirli yerlerde çok fazla oyuncu değiştirdik. Sonunda hem gençlere şans vermiş olduk hem de kupayı kazanmış olduk. Tekrar bu kupayı kazanmak mutluluk verici demek istiyorum ama Trabzonspor'un emeğini de unutmamak lazım. Bundan sonraki maçlarda onlara da başarılar."