Okan Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması: Sözleşmesindeki detayı duyurdu! 

27 Kasım 2024 22:56 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 23:01

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar'a konuk olacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk'un Hakim Ziyech sözleri ise dikkat çekti.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. Galatasaray​ deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar​ ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk​ basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

OKAN BURUK'TAN Hakim Ziyech​ SÖZLERİ!

Maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade eden Okan Buruk'un Hakim Ziyech sözleri ise dikkat çekti.

Okan Buruk'un basın toplantısı sarf ettiği sözler şu şekilde:

Dries Mertens her yıl daha da gençleşiyor. Saha içi, saha dışı katkısı çok önemli. Ziyech de şampiyonluğumuzda önemli bir katkı yaptı. Sakatlıkları oldu ama oynamak için elinden geleni yapıyor. Onları çok seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz.

Hakim Ziyech için bir oynama sayısı var bizde, geçen sene de böyleydi. Oynama sayısını doldurursa 1 sene daha devam ediyor. Geçen sene önemli rolü vardı. İyi çalışıyor, o iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez.