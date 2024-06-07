Okan Buruk'tan Icardi'nin ayrılık iddialarına cevap

07 Haziran 2024 00:16 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 00:16

Galatasaray'da Erden Timur'un istifa etmesi sonrası golcü oyuncu Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Arjantinli yıldızın sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili yaptığı değişiklik gündem olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız oyuncusunun gideceği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI

Galatasaray için her zaman Şampiyonlar Ligi’nin büyük bir hedef olduğunu ve eksikleri olduğunu düşündükleri 4 mevkiye transfer yapacaklarını ifade eden 50 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük, Galatasaray camiası aksine izin vermez. Transferde 4 mevkide eksiklerimiz olduğunu düşünüyoruz ve buralara transfer yapacağız. Aile olabileceğimiz, bizim yapımıza uygun, uyum sağlayabilecek oyuncular arzuluyoruz” sözlerini kaydetti.

"AVRUPA'DA TÜRK FUTBOLUNDAN BAHSETTİREBİLECEK İKİ İSİM GELDİ"

Ligdeki rakip takımların teknik direktörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Buruk, "Beşiktaş dün yeni hocasını açıkladı. Avrupa'da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim van Bronckhorst. Mourinho'yu zaten söylemeye gerek yok. Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var" diye konuştu.

"MAURO ICARDİ VE BARIŞ ALPER BU SEZON DA BİZİMLE OLACAK"

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi’nin ve Barış Alper Yılmaz’ın önümüzdeki sezon da takımda olacaklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Bugün Icardi ile konuştum. Keyfi çok iyi. Mutlu. Ailesiyle beraber. Önümüzdeki hafta Arjantin'e gidecek. Ondan sonra Temmuz'da bizimle birlikte kampa katılacak. Barış Alper, bu sezon da bizimle olacak. Onunla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.