Okan Buruk'tan mayıs göndermesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Onvo Antalyaspor galibiyetinden sonra açıklamalar yaptı. Kazanmanın önemine değinen deneyimli hoca, sürecin daha iyiye gideceğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalar yaptı.

OKAN BURUK'TAN SÜRECE DAİR DEĞERLENDİRMELER

"Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik. Fenerbahçe'nin maçı eksik ama 10 puan öndeyiz. Onlar oynayacak şimdi. Derbilerde, büyük maçlarda deplasmanda bile olsak atmosfer iyiyse iyi şeyler yaptık. Yüzde 100 konsantre olmadığımız farklı atmosferlerde zorlandık. Osimhen ve Davinson, Cuesta... Onlar milli takımdan geç dönecek. Arada çok fazla oyuncu olmuyor. Hem dinleneceğiz, hem hazırlanacağız."