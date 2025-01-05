Okan Buruk'tan transfer açıklaması: İlkay Gündoğan iyi bir Galatasaraylı

05 Ocak 2025 10:38 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 10:39

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlkay Gündoğan ile ilgili soruya cevap veren Okan Buruk, Eyüpspor'un yıldızlarından Ahmed Kutucu ve Berke Özer hakkında da konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde sahasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray​, zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk​, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, sarı kırmızılıların transfer gündemindeki futbolcular hakkındaki iddialara cevap verdi.

"İLKAY GÜNDOĞAN İYİ BİR GALATASARYLI"

Manchester City​'den İlkay Gündoğan​ ile ilgili soruya yanıt veren Okan Buruk "İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz. Bir gün Galatasaray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi. Gabriel Sara da onun gibi kaliteli" ifadelerini kullandı.

AHMED KUTUCU VE BERKE ÖZER AÇIKLAMASI

Eyüpspor'dan Berke Özer ve Ahmed Kutucu hakkında konuşan Okan Buruk "Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmemiz olmadı" dedi.