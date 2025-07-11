Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Osimhen ve Hakan Çalhanoğlu için flaş sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Taraftarın merakla beklediği Victor Osimhen'in Galatasaray'a gelmek istediğini söyleyen Okan Buruk, "Umarım transfer en kısa sürede biter" dedi. Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray sevgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirten başarılı teknik adam, transferde önceliğin aciliyeti olan pozisyonlar olduğunu söyledi. Zaniolo'nun takımdaki geleceğinin hazırlık maçları sonrası netleşeceğini kaydeden Buruk, Morata'ya da teklifler olduğunu açıkladı. Kaleci arayışlarıyla ilgili de konuşan deneyimli hoca, Şampiyonlar Ligi'ne uygun oyuncuları kadroya katacaklarını ifade etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, akşam antrenmanı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Leroy Sane'yi kadrolarına katarak transfere hızlı başladıklarını söyleyen Okan Buruk, "Yine kadromuza önemli oyuncular katıyoruz. Geçen senenin bittiğini ve bu sene yeni bir hikayenin bizi beklediğini çok iyi biliyoruz" dedi. Hedeflerinin Süper Lig'de tekrar şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’nde de önemli başarı elde etmek olduğunu vurgulayan başarılı teknik adam, "Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli ve değerli. Galatasaray taraftarı çok heyecanlı, biz de çok heyecanlıyız." diye konuştu.

ZANIOLO TAKIMDA KALACAK MI?

Kiralıktan dönen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo hakkında sorulan soruya Okan Buruk, "Çok değerli, özel bir oyuncu. İlk şampiyonluk yaşadığımız sene devre arası takıma katıldı. Benim de çok beğendiğim, İtalya Milli Takımı’nın oyuncularından biri. Bundan önceki iki senede Premier Lig ve İtalya Ligi’nde oynadı. Kendi isteğiyle buradan ayrıldı ve kiralanmayla satın alma opsiyonlarıyla gitti. Geldiğinden beri iyi çalışıyor. Burada yabancılık çekmiyor. Birbirimizi tanıyoruz. Transfer bütün oyuncularımız için çok dinamik bir dönem. Bünyemizde olan tüm oyuncular bizim oyuncumuz. Burada tek sıkıntımız yabancı sayımız. İki tane 2002 yılı ve üstü kadromuzda oyuncu bulundurmamız gerekiyor. Şu andaki elimizde bulunan yaş grubu içerisinde 12 yabancı elimizde olacak. Burada bütün oyuncularımızı değerlendireceğiz. Zaniolo geldiğinden beri iyi çalışıyor. Hazırlık maçlarında onu kullanıp göreceğiz. Çok önemli bir oyuncu. Çıkış yapmak isteyen bir oyuncu. En önemlisi bu. Kendi seviyesinin çok altında son iki seneyi geçirdi. İyi çalışıp bizimle sezona hazırlanacak. Tüm oyuncularımızla ilgili kararı hazırlık maçlarından sonra da vereceğiz. Şu ana kadar gidişatımız bütün oyuncularımız için çok iyi" değerlendirmesinde bulundu.

OSIMHEN TRANSFERİ İÇİN ÖNEMLİ SÖZLER

Napoli'de forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in yeniden transferi için çok çaba sarf edildiğini vurgulayan Okan Buruk, "Taraftarın beklentisinin karşılanması için çok büyük bir çaba sarf ediliyor. Osimhen de bu oyunculardan biri. Abdullah Kavukcu, bu transfer için İtalya'ya gitti. Osimhen, bizimle yola devam etmek istiyor. Bu durum da bizi sevindiriyor. Umarım kısa sürede bu transfer biter." ifadelerini kullandı.

ICARDI'NİN SAKATLIK DURUMU

Sakatlıktan dönen Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Icardi gibi çok özel bir oyuncumuz var. Son üç yıla damga vurdu. Türk futbolu için çok önemli bir marka değeri oldu. Sadece saha içinde değil saha dışında da insanların çok sevdiği, inanılmaz ilgi duyduğu oyuncu. Takım kaptanlarımızdan biri. Kötü bir sakatlık geçirdi. Uzun bir süre oldu. Eskiden çapraz bağ sakatlıklarından dönüş biraz daha kısa olabiliyordu ama son yıllara baktığımızda bu işte oyuncunun sakatlığının nüksetmemesi için tedavi uygulanıyor. Onu koruyarak gideceğiz. Koşularına başladı. Yavaş yavaş takım içine adapte etmeye çalışacağız. Fiziksel olarak çok güçlü hale getirmemiz gerekiyor ki tekrar sakatlık yaşamasın. Mauro’nun dönüşü, bizimle beraber olması çok önemli." dedi.

MORATA'YA TRANSFER TEKLİFLERİ VAR

Takımdan ayrılması gündemde olan İspanyol golcü Alvaro Morata'nın durumuna değinen Buruk, "Morata ile ilgili teklifler var. O da özel bir santrfor. Santrfor bulmak çok zor. Avrupa’da da bunu birçok kulüp yaşıyor. Biz böyle 3 santrfor bulmuşken değerlendirmek istiyoruz. Morata’ya ilgiler var. İlk isteğimiz onun bizimle devam edip, yeni sezonda bizimle birlikte olması" şeklinde konuştu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NU HER HOCA İSTER"

İtalya'nın Inter ekibinde oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transfer durumuyla ilgili soruya sarı-kırmızılıların teknik direktörü şöyle cevap verdi:

"Hakan Çalhanoğlu her teknik adamın isteyeceği bir oyuncu. Avrupa’da orta saha olarak en değerli oyunculardan biri. Son üç senede iki Şampiyonlar Ligi finali oynayan takımın çok değerli bir oyuncusu. Ne kadar büyük oyuncu ve iyi insan olduğunu ben çok iyi biliyorum. 16 yaşından bu yana tanıyorum. Galatasaray’a olan sevgisi de inanılmaz büyük. Bu da bizi mutlu ediyor. Oynadığı bir takım var. Onların da büyük beklentisi oluyor. O seviyede bir oyuncuyu gönderdiğinizde aynı seviyede bir oyuncuya çok büyük bir para harcamanız gerekiyor. Inter’in de bu anlamda beklentisi olması normal. Bizim planımız acil bölgelere olan oyuncularımız var. Osimhen’den bahsettik. Başka mevkilerde de aciliyeti olan yerlerimiz var."

KALECİ TRANSFERİNDE SON DURUM

Kaleci transferi hakkında ise Buruk, "Kalede Günay gibi çok önemli bir kaleciye sahibiz. Onun için içimiz rahat. Günay ile yarışacak, Avrupa’da da bize katkı verebilecek çok önemli isimler istiyoruz. Kalede de bu şekilde. Günay’ın performansı çok değerli. Geçen sene bunu net bir şekilde gösterdi. Bu anlamda bizimle birlikte olmasından çok mutluyuz. Bir yandan kaleci arayışlarımız da devam ediyor. Planlamalar oluyor, önceden istediğimiz, konuştuğumuz oyuncular olabiliyor ama bir kulübün oyuncusunu almak kolay olmayabiliyor. Bonservissiz oyuncular daha kolay olabiliyor. Futbolcu tarafını hallettiğimiz anda transferi tamamlıyorsunuz. Hakan’da da bu geçerli. Tabii ki her takım ister. Bütçemizi en çok nerede kullanacağız diye düşündüğümüzde burada Osimhen’in şu andaki transferi bizim için biraz önem kazanıyor. Devamında da bu kadro yapılanması için gerekli hamleleri yapacağız. Hakan çok önemli bir takımın oyuncusu. O takıma da saygı duymak gerekiyor. Bu tür oyuncuları kadromuza katmak çok önemli. Hem bütçelerimiz hem diğer takımın beklentileri ne olacak bunu tam bilemiyoruz. Bu tür önemli oyuncularda çok yüksek fiyatlar çıkabiliyor. Bu konuda bir girişimimiz olmadı açıkçası" açıklamasında bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE UYGUN OYUNCULAR TRANSFER EDECEĞİZ"

Transferle ilgili açıklamalarına devam eden Okan Buruk şöyle konuştu:

Şampiyonlar Ligi’ne uygun fizik kalitede oyuncular tercih edeceğiz. Transfer kolay bir şey değil. Çok önemli yıldızları takımımıza kazandırdık. Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacağımız için bu sene oyuncu getirmek bizim için çok daha kolay olan senelerden biri. Leroy Sane transferi Avrupa’da ses getirdi. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Oyuncuların isteği Galatasaray’a gelip oynamak. Galatasaray’ın bu anlamda marka değeri çok fazla. İçinde bulunduğumuz tesis bile fark etti. Tesisinizin kaliteli olması, stadyum atmosferi, kadro kaliteniz, yurt dışında yakaladığımız imaj ve taraftar sayısına baktığımızda birçok futbolcu gelip Galatasaray’da oynamak istiyor. Bu senenin en değerli şeylerinden biri bu. Bize katkı sağlayacak oyuncular kadromuza katmak istiyoruz" dedi.