Okan Buruk'un maaşına yüzde yüz zam!

29 May 2024 04:37 - Güncelleme : 29 May 2024 05:20

Galatasaray ligde, Fenerbahçe ise borsada şampiyon oldu!

Galatasaray ligde, Fenerbahçe ise borsada şampiyon oldu!

Galatasaray'da üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşayan, kırılmadık rekorlar bırakmayan teknik direktör Okan Buruk'un maaşınd aiyileşmeye gidilecek. Yeniden başkan seçilenn Dursun Özbek Okan Buruk'un maaşında ciddi bir artış yapacak.

OKAN BURUK'UN YENİ MAAŞI NE OLACAK?

Bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 veya 60 milyon TL seviyesinde olması bekleniyor.

GALATASARAY'DA 3 KUPA KAZANDI

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 3. kez kupa sevinci yaşadı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuna ulaştığı Galatasaray ile bu sezon da Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa'yı kaldırdı. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde 5. kupasına ulaştı.