TGRT Haber
Spor
Editor
 Murat Makas

Okan Buruk'un yeni gözdesine 30 milyon euro! Transferde fiyat yükselttiler

Galatasaray transfer çalışmaları kapsamında yıldız isim Noa Lang'ı kadrosuna katmak istiyor. Orta sahaya transfer düşünen Cimbom'da Okan Buruk'un isteği doğrultusunda bir yıldız ismin daha nabzı yoklanıyor. Cimbom iddialara göre, transferde 30 milyon euro ayırdı.

Okan Buruk'un yeni gözdesine 30 milyon euro! Transferde fiyat yükselttiler
Sabah
20.01.2026
09:52
20.01.2026
09:52

Galatasaray Avrupa, Süper Lig ve kupa hedefleri için transferde dünyaca ünlü yıldızların peşinden koşuyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Atletico Madrid sınavına odaklanan Cimbom’da transfer operasyonları sürüyor.

Okan Buruk'un yeni gözdesine 30 milyon euro! Transferde fiyat yükselttiler

NOA LANG İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Napoli forması giyen Noa Lang ile anlaşmaya varan Galatasaray, Hollandalı futbolcunun transferini resmiyete kavuşturmak istiyor. Tranfer bedeli olarak 30 milyon euro öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı ekip orta saha transferi için Pape Gueye'i gözüne kestirmişti. Galatasaray, Senegalli yıldız için Manchester United'dan Ugarte ve Club Brugge'den Onyedika'yı bekletiyordu.

Okan Buruk'un yeni gözdesine 30 milyon euro! Transferde fiyat yükselttiler

PAPE GUEYE HAMLESİ

Villarreal'de forma giyen Pape Gueye Afrika Kupası finalinde attığı golle şampiyonluğu ülkesine getirerek ve değerini katladı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ü garantilemek isteyen sarı-kırmızılı kulüp ise Atletico Madrid maçının ardından orta saha transferini sonuçlandırma arzusunda.

Galatasaray cephesi bu transfer için 30 milyon Euro ayırsa da, İspanyol ekibi 35 milyon Euroluk talebinde geri adım atmıyor.

Okan Buruk'un yeni gözdesine 30 milyon euro! Transferde fiyat yükselttiler

BU SEZONKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Villarreal formasıyla 21 müsabakada sahaya çıktı ve 2 gol atıp 1 asist kaydetti. 1.89 boyundaki futbolcu, kariyerinde daha önce Le Havre, Marsilya ve Sevilla formaları da diydi. Pape Gueye'nin Senegal Milli Takımı ile de 39 maçta 6 golü bulunuyor.

TGRT Haber
