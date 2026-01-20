Okan Buruk'un yeni gözdesine 30 milyon euro! Transferde fiyat yükselttiler

Galatasaray Avrupa, Süper Lig ve kupa hedefleri için transferde dünyaca ünlü yıldızların peşinden koşuyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Atletico Madrid sınavına odaklanan Cimbom’da transfer operasyonları sürüyor.

NOA LANG İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Napoli forması giyen Noa Lang ile anlaşmaya varan Galatasaray, Hollandalı futbolcunun transferini resmiyete kavuşturmak istiyor. Tranfer bedeli olarak 30 milyon euro öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı ekip orta saha transferi için Pape Gueye'i gözüne kestirmişti. Galatasaray, Senegalli yıldız için Manchester United'dan Ugarte ve Club Brugge'den Onyedika'yı bekletiyordu.

PAPE GUEYE HAMLESİ

Villarreal'de forma giyen Pape Gueye Afrika Kupası finalinde attığı golle şampiyonluğu ülkesine getirerek ve değerini katladı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ü garantilemek isteyen sarı-kırmızılı kulüp ise Atletico Madrid maçının ardından orta saha transferini sonuçlandırma arzusunda.

Galatasaray cephesi bu transfer için 30 milyon Euro ayırsa da, İspanyol ekibi 35 milyon Euroluk talebinde geri adım atmıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Villarreal formasıyla 21 müsabakada sahaya çıktı ve 2 gol atıp 1 asist kaydetti. 1.89 boyundaki futbolcu, kariyerinde daha önce Le Havre, Marsilya ve Sevilla formaları da diydi. Pape Gueye'nin Senegal Milli Takımı ile de 39 maçta 6 golü bulunuyor.