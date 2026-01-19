Galatasaray'da transfer bombardımanı: 2 yıldız peş peşe geliyor!

Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da moraller bozuk olsa da gözler tamamen Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi.

Devler Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. Hücum ve orta saha hattını dünyaca ünlü yıldızlarla takviye etmek isteyen Cimbom, iki transferde de mutlu sona oldukça yakın.

NOA LANG İLE ANLAŞMA TAMAM

Sarı-kırmızılı camiada ara transfer döneminin ilk müjdesi İtalya’dan geldi. Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang transferinde sona yaklaştı. Edinilen bilgilere göre, hem Hollandalı yıldız oyuncuyla hem de İtalyan kulübüyle prensip anlaşmasına varıldı. Transferin resmiyete dökülmesi an meselesi.

LERMA SÜRPRİZİ

Orta sahadaki eksikliklerini gidermeyi hedefleyen Aslan, rotasını İngiltere Premier Lig’e kırdı. Sport Witness'ın haberine göre, Crystal Palace'ın 31 yaşındaki Kolombiyalı dinamosu Jefferson Lerma aslanın radarına girdi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Crystal Palace'ın sezon sonunda kontratı bitecek olan tecrübeli oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalamayı düşünmemesi, Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

SANCHEZ ETKİSİ

Davinson Sanchez ile Kolombiya Milli Takımı’ndan yakın arkadaş olan Lerma’nın, bu faktör sayesinde takıma çok hızlı uyum sağlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu transferi uygun bir bonservis bedeliyle bitirerek bütçeyi sarsmadan orta sahayı güçlendirmeyi planlıyor.

TECRÜBE VE İSTİKRAR ABİDESİ

Bu sezon Crystal Palace formasıyla 31 resmi maçta 1543 dakika süre alan Lerma, 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. Kariyerinde daha önce Levante ve Bournemouth gibi ekiplerde de ter döken 31 yaşındaki oyuncu, fiziksel gücü ve mücadeleci yapısıyla tanınıyor.