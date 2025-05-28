Olaylı derbi davasında ifadeler ortaya çıktı! Oosterwolde: Neden buradayım, bilmiyorum

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 19 Mayıs 2024’teki derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin dava görülmeye devam edildi. Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 sanık yargılanıyor.

''OOSTERWOLDE BANA VURDU''

Duruşmada beyanda bulunan Rams Park stat müdürü Ali Çelikkıran, "Sanık Oosterwolde, olay anında bana vurdu ve tekme attı. Daha önceki ifadelerimde, hangi sanıkların vurduğundan emin olduğumu, hangisinden olmadığımı zaten ayrıntılı olarak ifade etmiştim. Mert Müldür yönünden söyleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Mert Hakan Yandaş, Emre Kartal ve Hulusi Belgü katılmazken, tutuksuz sanık Oosterwolde, müşteki Ali Çelikkıran ile tarafların avukatları hazır bulundu. Futbolcu Mert Müldür ise duruşmaya ‘tanık’ sıfatıyla katıldı.

"BİRİSİ GELİP, BAYRAĞIMIZI ALMAK İSTEDİ"

Duruşmada, tercüme eşliğinde savunma yapan tutuksuz sanık Oosterwolde, kimlik tespitinde aylık gelirinin 100 bin Euro olduğunu söyledi. Sanık savunmasında, "Bayrakla beraber sahanın ortasında fotoğraf çekildik. Sonra birisi gelip, bayrağımızı almak istedi. Daha sonra birçok kişi bir araya geldi. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Kimseye dokunmadım, tekme atmadım. Dürüstçe söylemem gerekirse neden buradayım onu da bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BAYA ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE BAYRAĞIMIZIN İNDİRMEK İSTEDİ"

Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, tanık sıfatıyla bulunduğu beyanında, "Olayı hatırladığım kadarıyla, biz orada fotoğraf çekilmek istiyorduk. Karşı taraftan birisi gelip, baya şiddetli bir şekilde bayrağımızın indirmek istedi. Sonrasında ortalık karıştı. Ali Çelikkıran'a kim vurdu görmedim. Fotoğrafta 4-5 kişi vardı sonrasında kim geldi kim gitti bilmiyorum. Bayrağı indirme anında, Ali Çelikkıran'ı gördüm hatırladığım kadarıyla. Fotoğraf çekilenlerin arasında, Oostervolde, İrfan Can Eğribayat ile ben vardım" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine hükmetti.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ali Çelikkıran ’müşteki’ sıfatıyla, Jayden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal ’şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

ÇELİKKIRAN’I TEKME VE YUMRUK ATARAK DARP ETTİKLERİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin müsabaka sonrası saha içinde gerçekleşen olaylar sırasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Çelikkıran’ı tekme ve yumruk atarak darp ettikleri kaydedildi. Hazırlanan iddianamede Galatasaray Spor Kulübü, GS Başkanı Dursun Aydın Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur’un şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığı, stat müdürü Ali Çelikkıran’ın da şikayetçi olduğu ve Çelikkıran’ın sağlık raporuna göre boyun kırığı bulunduğunun tespit edildiği, ayrıca Adli Tıp Kurumu raporuna göre de kırığın basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.



ALİ KOÇ VE BAZI FUTBOLCULAR HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Şüpheli Hulusi Belgü’nün arbede sonrası Çelikkıran’ın arkasından gelip saçını çekerek sırt kısmına vurduğunun da aktarıldı iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İdari Menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında ’spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar vermek’, ’hakaret içeren tezahürat’, ’iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’, ’hakaret’, ’kasten yaralama’, ’kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak’, ’suç işlemeye alenen tahrik etme’, ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ’tehdit’ suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.



6’ŞAR YIL 9’AR AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Jayden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal’ın ’vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama’ ve ’spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi’ suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.