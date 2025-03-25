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 | Burak Ayaydın

Ole Gunnar Solskjaer'den Cristiano Ronaldo açıklaması! "İyi bir fikir gibiydi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın transfer süreçlerine ve Türkiye'deki futbol ortamına dair analizler yapan Ole Gunnar Solskjaer, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a dönüşüne dair hislerini de anlattı.

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Ole Gunnar Solskjaer'den Cristiano Ronaldo açıklaması!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 19:29

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah beyazlı ekibin transfer süreçlerine ve Türkiye'deki futbol taktiklerine dair özel değerlendirmeler yaptı. Cristiano Ronaldo'nun transferine de değinen Norveçli hoca, "Geri dönmesi iyi bir fikir gibiydi." dedi.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN 'ADIM ADIM' MESAJI

"Türk insanı ve özellikle Beşiktaş taraftarı birbirine bağlı. Sadece 2 aydır buradayım ama Beşiktaş'ın futbol anlayışını seviyorum. Doğru şekilde işimizi yapmak istiyoruz. Beşiktaş ve oyuncular için olabildiğince doğru kararlar almak istiyoruz. Aşama aşama gideceğiz."

NORVEÇLİ HOCADAN İNCE BİR TESPİT

"Diğer ligler daha gelişim odaklı, burada daha fazla olgun oyuncular oynuyor. Türk futboluna olumlu bir katkıda bulunmak istiyorum. Beşiktaş'a gelip burada gelişebilecek ve buradan Avrupa büyüğü kulüplere gidebilecek oyuncularla çalışmalıyız. Belki bunların olmasıyla birlikte biz de büyük kulüpler arasına girebiliriz."

Ole Gunnar Solskjaer'den oyun anlayışı için yeni ipucu: Cristiano Ronaldo itirafı da geldi - 6. Foto

TRANSFER KONUSU

"Boşa harcayacak paramız yok. Akıllı olmalıyız. Her taşın altına bakmalıyız. Transfer süreci detaylı olmak zorunda. Son 3-4 sezondur zirveden uzak kaldık. Gerçekçi olmamız lazım. Daha rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Kendi temel futbol değerlerim benimle birlikte ama buradaki futbola da uyum sağladığımız anlar olacak. Türkiye'de çok fazla kontra atak oynanıyor. Her seferinde gerekirse bir şey değiştirmeye hazır olmalıyım."

ALEX FERGUSON ÖRNEĞİ

"Üstümüzde yer alan takımlara yaklaşmamız gerek. Derbilerin zaten kendi havası vardır. Bizim diğer maçlarda her birini kupa finali gibi oynamalıyız. Her birini... Sir Alex Ferguson'dan çok şey öğrendim. Benzer değerlerimiz var. Dürüstlük, sadakat, sıkı çalışma gibi. Belki benden daha öfkeli olarak tanınıyor ama ben de sinirlenebilirim. Tabii asla elinden gelenin en iyisini yapan birine bağırmazdım. Herkes hata yapabilir. Alex Ferguson da böyle birisi. Umarım ondan birazcık da olsa bir şeyler öğrenebilmişimdir."

Ole Gunnar Solskjaer'den oyun anlayışı için yeni ipucu: Cristiano Ronaldo itirafı da geldi - 10. Foto

TÜRK FUTBOLUNDAKİ KRİTİK KONU

"Beşiktaş'ta zaten tarihimiz var. Tabii ki akademiye yatırım yapmalıyız. İstediğimiz şey bu. Yatırım yapmalı ve gençlere zaman vermeliyiz. Türk futbolunda fark ettiğim bir şey var, bir zorluktan bahsetmeliyim. Türkiye'de U19 takımından direkt A takıma yükseliyor oyuncular. Bu çok büyük bir boşluk. Bazı oyuncular direkt geçebilir Semih ve Mustafa gibi ama çoğu oyuncunun arada geçirebileceği bir aşamaya daha ihtiyacı var."

BASKIYI MANCHESTER'DAN ANLATTI

"Manchester United yüksek baskının olduğu bir kulüp. Buraya geldiğimde de aynı baskıyı yaşıyorum. Manchester United'ta bunları yaşadıktan sonra, buna hazırım diyebiliyorum. Çalıştığım 3 yılda Manchester United'ta çok şey öğrendim. Öğrendiklerimi gösterebileceğimi düşünüyorum."

ATTIĞI EFSANE GOL

"1999 Şampiyonlar Ligi finali bende uzak bir anı. İnsanlar bana o golü hep hatırlatıyor ama uzun zaman oldu. Tabii fotoğrafları görmeye bayılıyorum ama geleceğe bakmamız gerekiyor. Her zaman böyle düşünüyorum."

Ole Gunnar Solskjaer'den oyun anlayışı için yeni ipucu: Cristiano Ronaldo itirafı da geldi - 7. Foto

CRISTIANO RONALDO'NUN MANCHESTER UNITED'A TRANSFER OLMASI HAKKINDA

"Cristiano takıma geri dönmüştü. İlk maçında inanılmaz bir atmosfer vardı. Belki de Old Trafford'daki en acayip atmosferdi. Cristiano'nun geri dönüşü Manchester United için mükemmel bir fikir gibiydi. Herkes tekrar şampiyonluk adayı olabileceğimize ikna olmuştu ama biz yarışın içinde olmaya yetecek kadar kaliteli bir takım olmadığımızı biliyorduk. Cristiano'nun gelişi tabii ki dengeleri değiştirdi ama kesinlikle bozdu diyemem. Ben 6 hafta sonra görevden ayrıldım. Kim bilir daha mı iyi olurdu, daha mı kötü olurdu? Bana sorduklarında Cristiano'nun geri dönmesini istediğimi söyledim. Her zaman kararlarımın arkasındayım."

Sıkça Sorulan Sorular

SOLSKJAER VE RONALDO KONUSU NEDİR?
Norveçli hoca Manchester United'ı yönetirken, Cristiano Ronaldo efsanesi olduğu kulübe tekrar transfer olmuştu.
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ETİKETLER
#cristiano ronaldo
#Beşiktaş Camia
#Transfer Haberleri
#Ole Gunnar Solskjaer
#Spor
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