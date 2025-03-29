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Editor
 | Burak Ayaydın

Ole Gunnar Solskjaer'den Galatasaray açıklamaları!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Özellikle oyun planı hakkında konuşan Ole Gunnar Solskjaer, ayrıca da kötü gidişatı durdurmak istediklerini söyledi.

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Ole Gunnar Solskjaer'den Galatasaray açıklamaları!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 21:06

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinin çok kritik olduğunu ifade etti. Taraftar faktörüne de değinen Norveçli hoca, onları mutlu etmek istediklerini anlattı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN DERBİ KRİTİĞİ

Oyun planı hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Milli aralar her zaman kolay değildir. Biz oyuncularımızın sakat gelmemelerini umuyoruz. Bu milli arada sakat oyuncu gelmedi. İki gündür birlikte çalıştık. Sürekli değişecek 4 hücumcu ile oynayacağız. İyi bir reaksiyon vermek zorundayız. Kendi taraftarımızın önünde oynuyoruz. Teknik ve taktik açıdan sahada çok iyi bir takım göstermeliyiz. Maça böyle başlayacağız ve başka oyuncular da girecek ama kararımız bu yönde oldu." dedi.

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KÖTÜ GİDİŞAT

Son iki maçtaki götü gidişatı durdurmak istediklerini belirten Solskjaer, "Gerçekten bugün kalite göstermek zorundayız. Rakipten daha iyi olmak zorundayız. Beşiktaş'ın futbolcuları bugün savaşacak. Son iki maç hayal kırıklığı oldu. Bu hayal kırıklığını gidermek zorundayız. Şu taraftarın önünde oynadığınızı düşünün, herkesin yüzünü güldürmek istersiniz. Bugün bu fırsatımız var." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ İÇİN DERBİ NEDEN ÖNEMLİ?
Siyah beyazlı ekip, üst üste galibiyetler alarak Avrupa bileti almak istiyor.
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#Galatasaray Derbisi
#Ole Gunnar Solskjaer
#BEŞİKTAŞ
#Spor
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