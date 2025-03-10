Ole Gunnar Solskjaer'den hayal kırıklığı vurgusu!

Beşiktaş'ın kendi sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 yenildiği maçın ardından açıklamalar gelmeye başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK yenilgisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi konuk ekip Gaziantep FK 2-1 kazanırken, maç sonunda ise Solskjaer'den yenilen gollere vurgu geldi.
" Futbol size bazen böyle yumruklar atabilir. İyi oynadık ve skor 1-0'a geldi. 2. golü atsak bir şeyler değişebilirdi. Yediğimiz 2 golden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Golleri yeme şeklimizden dolayı. 10 kişi kalan rakibe karşı daha baskılı olmalıydık. Onlara şans vermemeliydik. Futbol böyle, size öğretiyor. Bugün çok şey öğrendim. 6 maçtır kazanıyorduk bildiğiniz gibi ama bunlar yaşanıyor. Bunlar futbolda gerçeğin kendisini gösterdiği anlar. Hazırlanmak için 8 günümüz vardı. Yorgunluk gibi bir bahanemiz yoktu. Rafa Silva bence mükemmeldi bugün. Savunmadaki kararlarımız iyi değildi. Organize olamadığımız için yediğimiz goller hayal kırıklığı. Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı. 2. yarının başında 2-0'ı yakalasaydık başka bir oyun olacaktı. Rakibimiz elindeki her şeyi ortaya koydu. Bir sonraki maç için hazırlanmaya başlayacağız."