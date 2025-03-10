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 | Burak Ayaydın

Ole Gunnar Solskjaer'den hayal kırıklığı vurgusu!

Beşiktaş'ın kendi sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 yenildiği maçın ardından açıklamalar gelmeye başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK yenilgisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Ole Gunnar Solskjaer'den hayal kırıklığı vurgusu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 23:25
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 23:25

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi konuk ekip Gaziantep FK 2-1 kazanırken, maç sonunda ise Solskjaer'den yenilen gollere vurgu geldi.

"GOLLER HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

" Futbol size bazen böyle yumruklar atabilir. İyi oynadık ve skor 1-0'a geldi. 2. golü atsak bir şeyler değişebilirdi. Yediğimiz 2 golden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Golleri yeme şeklimizden dolayı. 10 kişi kalan rakibe karşı daha baskılı olmalıydık. Onlara şans vermemeliydik. Futbol böyle, size öğretiyor. Bugün çok şey öğrendim. 6 maçtır kazanıyorduk bildiğiniz gibi ama bunlar yaşanıyor. Bunlar futbolda gerçeğin kendisini gösterdiği anlar. Hazırlanmak için 8 günümüz vardı. Yorgunluk gibi bir bahanemiz yoktu. Rafa Silva bence mükemmeldi bugün. Savunmadaki kararlarımız iyi değildi. Organize olamadığımız için yediğimiz goller hayal kırıklığı. Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı. 2. yarının başında 2-0'ı yakalasaydık başka bir oyun olacaktı. Rakibimiz elindeki her şeyi ortaya koydu. Bir sonraki maç için hazırlanmaya başlayacağız."

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Sıkça Sorulan Sorular

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