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Editor
 | Burak Ayaydın

Ole Gunnar Solskjaer'den sert çıkış: "Bu takım savaşmak zorunda"

Beşiktaş'ta Norveçli hocadan maç sonu kritiği geldi. Beşiktaş'ın kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olmasını değerlendiren Solskjaer, 'savaşmamız gerekiyor' mesajını verdi.

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Ole Gunnar Solskjaer'den sert çıkış:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 00:09

Beşiktaş'ta sürpriz mağlubiyetin ardından hocadan süreç analizi geldi. Öğrenmeleri gereken şeyler olduğunu ifade eden Norveçli, önümüzdeki haftayı işaret etti.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

"Bu durum sezon başından beri sürüyor. Kazanmayı beklediğimiz bir maçtı. Çok fırsat yakaladık ama kazanamadık. Üzgünüz. Bu maçları nasıl kazanacağımızı öğrenmemiz lazım. Haftaya bu takım savaşacak. Maçın bitmesine 5-6 dakika kadar vardı. Samsunspor-Trabzonspor maçı 2-2 gidiyordu, bizim maçımız 1-1'di. Oyuna taze oyuncular sokmak istemiştik. Umduğumuz şey fırsatlar bulmaktı. Futbolda herkes hazır olmalı. Bazen bu durum işe yarar, bazen yaramaz. Galip gelmek için risk almamız gerekiyordu. Önümüzdeki hafta Samsunspor da biz de kazanmak isteyeceğiz. Biz; 3 puan için savaşacak takımla, deplasmana gideceğiz."

Ole Gunnar Solskjaer'den sert çıkış: "Bu takım savaşmak zorunda"

BEŞİKTAŞ KENDİ SAHASINDA MAĞLUBİYETLE BİTİRDİ

Bu sezonun sonuna gelinirken, Kartal kendi sahasındaki son maçtan mağlup ayrıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN TEK GOLÜNÜ KİM ATMIŞTI?
Siyah beyazlı ekip kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olurken, tek gol ise Joao Mario'dan gelmişti.
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ETİKETLER
#çaykur rizespor
#trendyol süper lig
#Ole Gunnar Solskjaer
#Beşiktaş Maçları
#Spor
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