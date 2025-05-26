Ole Gunnar Solskjaer'den sert çıkış:

Beşiktaş'ta sürpriz mağlubiyetin ardından hocadan süreç analizi geldi. Öğrenmeleri gereken şeyler olduğunu ifade eden Norveçli, önümüzdeki haftayı işaret etti.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

"Bu durum sezon başından beri sürüyor. Kazanmayı beklediğimiz bir maçtı. Çok fırsat yakaladık ama kazanamadık. Üzgünüz. Bu maçları nasıl kazanacağımızı öğrenmemiz lazım. Haftaya bu takım savaşacak. Maçın bitmesine 5-6 dakika kadar vardı. Samsunspor-Trabzonspor maçı 2-2 gidiyordu, bizim maçımız 1-1'di. Oyuna taze oyuncular sokmak istemiştik. Umduğumuz şey fırsatlar bulmaktı. Futbolda herkes hazır olmalı. Bazen bu durum işe yarar, bazen yaramaz. Galip gelmek için risk almamız gerekiyordu. Önümüzdeki hafta Samsunspor da biz de kazanmak isteyeceğiz. Biz; 3 puan için savaşacak takımla, deplasmana gideceğiz."

BEŞİKTAŞ KENDİ SAHASINDA MAĞLUBİYETLE BİTİRDİ

Bu sezonun sonuna gelinirken, Kartal kendi sahasındaki son maçtan mağlup ayrıldı.