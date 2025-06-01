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Editor
 | Burak Ayaydın

Ole Gunnar Solskjaer'den transfer açıklamaları!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bodrum FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş adına transfer kritikleri de yapan Norveçli hoca, ciddi bir planlama sürecine gireceklerinden bahsetti.

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Ole Gunnar Solskjaer'den transfer açıklamaları!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 23:04

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'den yeni sezon öncesi değerlendirmeler geldi. Beşiktaş'ın eksik noktalarına değinen Solskjaer, süreci nasıl ilerleteceklerinden bahsetti.

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN TRANSFER SÖZLERİ

"Başkanımız, '3 tane direkt oyuncu almamız lazım' demişti. Tabii bu futbolcular da elimizdeki oyuncuları geliştirecek ve yardımcı olacak. Bu şekilde düşünüyorum. Geldiğimde hedefim takımı Avrupa'ya götürmekti. Elemelerden başlayacağız. Bu sezon hazırlıklarını biz şampiyon gibi yapacağız, şampiyon gibi düşünüp yapacağız. Şu anda her şey çok iyi. Başkanımız çok hırslı iyi bir takım kurma konusunda, ben de öyle. Taraftarımızı gururlandıracak bir takım kurmak zorundayız. Taraftarımızın önümüzdeki yıl gurur duyacağız bir Beşiktaş için elimden geleni yapacağım. Takımda yetenekli oyuncularımız var. Hangi pozisyonlara oyuncu alacağımızı söyleyemem ama geriye, ortaya ve öne oyuncu alacağız. İhtiyacımız var. Bize antrenmanda da, maçta da kalite getirecek oyuncular almalıyız. Toplantılar yapıyoruz, konuşuyoruz. Doğru oyuncular getirmek zorundayız. Hata yapma lüksümüz yok. İyi, hırslı oyuncular getirmek zorundayız ki takımı yükseltebilsinler. Bugün işimizi yaptık iyi oynadık kazandık. Kayserispor da Samsunspor karşısında iyi bir çaba gösterdi diyebilirim, denediler. Aslında dördüncülüğümüzün kararı bugün verilmedi. Sezon boyunca aldığımız sonuçlar bizi bu noktaya getirdi. Biz göreve başladığımızda altıncı yedinci sıradaydık. Takımı yukarı taşımaya çalıştık ve taşıdık. Domine etmemiz gereken maçlarda bunu başaramadık. Gelecek sezon bunu yapmaya çalışacağız. Başkanımız çok istekli, kendisi başarılı bir iş adamı ve futboldan da anlıyor. Kendisiyle beraber gelecek sezonun planını yapacağız. Bu sezonki bazı maçlarda iyi performans gösterdik, o performansı istikrarlı hale getirmeye çalışacağız."

Ole Gunnar Solskjaer'den transfer açıklamaları!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA SEZON SONUNDA NE OLACAK?
Siyah beyazlı yönetim, pek çok futbolcuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor.
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#Ole Gunnar Solskjaer
#Transfer Haberleri
#beşiktaş - bodrum fk
#Spor
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