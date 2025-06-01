Bodrum FK-Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in kapanış haftasında Bodrum FK ile Beşiktaş sahaya çıkıyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Trendyol Süper Lig'den küme düşmesi kesinleşen Bodrum FK, kendi sahasında lig üçüncülüğü yarışında olan Beşiktaş'ı ağırlıyor. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 19.00 itibarıyla başlayacak.

İSTANBUL'DA BEŞİKTAŞ KAZANMIŞTI

Ligin ilk yarısındaki maçta Beşiktaş, Bodrum FK karşısında 2-1 galip gelmişti.

BEŞİKTAŞ GEÇEN HAFTA KENDİ SAHASINDA KAYBETTİ

Ligde üçüncülük yarışı veren Beşiktaş, geçen hafta kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olmuş ve ağır bir yara almıştı.

BODRUM FK JOSE MORAIS İLE UMUTLANDI AMA OLMADI

Jose Morais yönetiminde çıktığı ilk sekiz Süper Lig maçının beşini kazanan Bodrum FK, daha sonraki altı karşılaşmadan ise galibiyet çıkaramamış ve küme düşmüştü.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah beyazlı takımda üç oyuncu, Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacak. Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı Ciro Immobile’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ve Bakhtiyor Zaynutdinov, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Üzeyir, Ali, Cenk, Taylan, Enis, Fredy, Pedro, Gökdeniz, Seferi.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Felix, Masuaku, Rashica, Amir, Gedson, Silva, Muçi, Mustafa.