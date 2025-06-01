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 | Burak Ayaydın

Bodrum FK-Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in kapanış haftasında Bodrum FK ile Beşiktaş sahaya çıkıyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

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Bodrum FK-Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 15:35

Trendyol Süper Lig'den küme düşmesi kesinleşen Bodrum FK, kendi sahasında lig üçüncülüğü yarışında olan Beşiktaş'ı ağırlıyor. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 19.00 itibarıyla başlayacak.

Bodrum FK-Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI
Bodrum FK-Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI

İSTANBUL'DA BEŞİKTAŞ KAZANMIŞTI

Ligin ilk yarısındaki maçta Beşiktaş, Bodrum FK karşısında 2-1 galip gelmişti.

Bodrum FK-Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ GEÇEN HAFTA KENDİ SAHASINDA KAYBETTİ

Ligde üçüncülük yarışı veren Beşiktaş, geçen hafta kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olmuş ve ağır bir yara almıştı.

Bodrum FK-Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI

BODRUM FK JOSE MORAIS İLE UMUTLANDI AMA OLMADI

Jose Morais yönetiminde çıktığı ilk sekiz Süper Lig maçının beşini kazanan Bodrum FK, daha sonraki altı karşılaşmadan ise galibiyet çıkaramamış ve küme düşmüştü.

Bodrum FK-Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah beyazlı takımda üç oyuncu, Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacak. Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı Ciro Immobile’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ve Bakhtiyor Zaynutdinov, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bodrum FK-Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI

MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Üzeyir, Ali, Cenk, Taylan, Enis, Fredy, Pedro, Gökdeniz, Seferi.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Felix, Masuaku, Rashica, Amir, Gedson, Silva, Muçi, Mustafa.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA YÖNETİMİN İSTEMEMESİNE RAĞMEN TAKIMDA KALAN FUTBOLCU KİM?
Ciro Immobile, kontratının sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını açıklamıştı.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#Canlı Maç
#bodum fk - beşiktaş
#Spor
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