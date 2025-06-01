Bodrum FK-Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in kapanış haftasında Bodrum FK ile Beşiktaş sahaya çıkıyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.
Trendyol Süper Lig'den küme düşmesi kesinleşen Bodrum FK, kendi sahasında lig üçüncülüğü yarışında olan Beşiktaş'ı ağırlıyor. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 19.00 itibarıyla başlayacak.
Ligin ilk yarısındaki maçta Beşiktaş, Bodrum FK karşısında 2-1 galip gelmişti.
Ligde üçüncülük yarışı veren Beşiktaş, geçen hafta kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olmuş ve ağır bir yara almıştı.
Jose Morais yönetiminde çıktığı ilk sekiz Süper Lig maçının beşini kazanan Bodrum FK, daha sonraki altı karşılaşmadan ise galibiyet çıkaramamış ve küme düşmüştü.
Siyah beyazlı takımda üç oyuncu, Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacak. Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı Ciro Immobile’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ve Bakhtiyor Zaynutdinov, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Üzeyir, Ali, Cenk, Taylan, Enis, Fredy, Pedro, Gökdeniz, Seferi.
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Felix, Masuaku, Rashica, Amir, Gedson, Silva, Muçi, Mustafa.