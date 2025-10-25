Menü Kapat
20°
Olympiakos'ta İsrail'e büyük tepki: "Katliamların temsilcileri hoş karşılanmayacak!"

Yunanistan'da İsrail'e karşı anlamlı bir duruş sergilendi. Yunanistan devi Olympiakos'un taraftarlarından, İsrail takımları için men çağrısı geldi.

25.10.2025
25.10.2025
Yunanistan'da taraftarları; ’in ’deki saldırılarını ' ve zorla yerinden etme' olarak nitelendirerek, İsrail takımlarının uluslararası turnuvalardan men edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca da kırmızı beyazlılar, Atina'daki maça özellikle vurgu yaptı.

SERT MESAJ!

Olympiakos taraftar gruplarının; ’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla 31 Ekim’de Basketbol Avrupa Ligi kapsamında başkent Atina'da oynanacak Hapoel Tel Aviv maçına ilişkin sosyal medya hesabı Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Olympiakos; yoksulluğun, dayanışmanın ve mücadelenin mahallerinde doğdu. Bu sahada katliamların temsilcileri hoş karşılanmayacak." ifadesi yer aldı. İlave olarak da İsrail takımlarının Avrupa’da oynamaya devam etmesinin 'çifte standart' olarak nitelendirildiği duyuruda, Filistin’de sivillere yönelik saldırılar son bulmadan İsrail takımlarının tüm uluslararası organizasyonlardan men edilmesi gerektiği vurgulandı.

Olympiakos'ta İsrail'e büyük tepki: "Katliamların temsilcileri hoş karşılanmayacak!"

Sıkça Sorulan Sorular

FUTBOLDA VE BASKETBOLDA İSRAİL SÜRECİ NE DURUMDA?
Üst düzey yöneticiler, İsrail'e ceza vermemek amacıyla hukuki süreçlerden kaçıyor ve konuya dair soru ya da röportaj kabul etmemeye çalışıyorlar.
