Olympiakos'ta İsrail'e büyük tepki: "Katliamların temsilcileri hoş karşılanmayacak!"

Yunanistan'da Olympiakos taraftarları; İsrail’in Gazze’deki saldırılarını 'soykırım ve zorla yerinden etme' olarak nitelendirerek, İsrail takımlarının uluslararası turnuvalardan men edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca da kırmızı beyazlılar, Atina'daki maça özellikle vurgu yaptı.

SERT MESAJ!

Olympiakos taraftar gruplarının; Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla 31 Ekim’de Basketbol Avrupa Ligi kapsamında başkent Atina'da oynanacak Hapoel Tel Aviv maçına ilişkin sosyal medya hesabı Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Olympiakos; yoksulluğun, dayanışmanın ve mücadelenin mahallerinde doğdu. Bu sahada katliamların temsilcileri hoş karşılanmayacak." ifadesi yer aldı. İlave olarak da İsrail takımlarının Avrupa’da oynamaya devam etmesinin 'çifte standart' olarak nitelendirildiği duyuruda, Filistin’de sivillere yönelik saldırılar son bulmadan İsrail takımlarının tüm uluslararası organizasyonlardan men edilmesi gerektiği vurgulandı.