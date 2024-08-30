Ömer Faruk Yurtseven Panathinaikos takımına gelerek Ergin Ataman ile birlikte çalışacak!

30 Ağustos 2024 18:57 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 18:54

NBA’de son olarak Utah Jazz için ter döken Ömer Faruk Yurtseven, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bu yaz serbest kalmıştı.

Yeni takımı merak edilen milli yıldız, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son EuroLeague şampiyonu Panathinaikos'a imzayı attı.

ANLAŞMA 1+1 YILLIK

Yunan takımından yapılan açıklamaya göre Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'le 1+1 yıllık anlaşmaya imza atıldı.

"PAO AİLESİNE KATILDIĞIM İÇİN HEYECANLIYIM"

İmza sonrası konuşan Ömer Faruk Yurtseven duygularını dile getirirken transferde Ergin Ataman'ın etkisinden de bahsetti:

"Panathinaikos ailesine katıldığım için çok heyecanlıyım. Bu eşsiz bir duygu. Benim için gerçekten çok önemli. Kendisi mükemmel bir koç. Geçmişte onunla Milli Takım'da da çalışmıştım. Anadolu Efes'te çok başarılı bir grafik çizdi, Panathinaikos'ta da çok iyi bir iş çıkardı. Tekrar birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. İmzayı attıktan sonra da konuştuk. Beni tebrik etti ve Avrupa şampiyonu olmayı hak ettiğimi söyledi. Bu benim için çok önemli bir şeydi." dedi.

NBA PERFORMANSI

NBA'de Miami Heat ve Utah Jazz formaları ile 113 maça çıkan Ömer Faruk Yurtseven; 5.0 sayı, 4.6 ribaunt ortalamaları ile oynamıştı.