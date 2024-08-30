Son Dakika | Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

30 Ağustos 2024 17:56 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 18:49

Son dakika haberine göre Trendyol Süper Lig takımı Trabzonspor'da kötü gidişatın faturası kesildi.

Dün akşam St. Gallen ile Konferans Ligi play-off turunda penaltı atışlarıyla elenerek turnuvaya veda eden Trabzonspor'da fatura teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor ile Abdullah Avcı'nın yolları ayrıldı.

TRABZONSPOR'DA ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile yollarının ayırması ile gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Karadeniz temsilcisinin teknik direktörlük için ilk adayı Şenol Güneş oldu.