Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 mağlup etti. Kritik mücadele sonrasında değerlendirmeler gerçekleştiren Önder Özen, A Milli Takım için derinlemesine analizler yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Önder Özen'den Türkiye'nin Romanya zaferi için çarpıcı tespit: "Kimse farkında değil!" Önder Özen, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendirerek A Milli Takım hakkında tespitlerde bulundu. Özen, maçın tam bir final olduğunu ve Romanya ile Türkiye arasında kalite farkı bulunduğunu belirtti. Hakan Çalhanoğlu'nun ilk devrede tam bir final oyuncusu gibi oynadığını ve büyük bir oyuncu olduğunu vurguladı. İkinci yarıda Arda Güler'in attığı derin topa ve Ferdi Kadıoğlu'nun doğru yer ve koşularına değindi. Öne geçtikten sonra kontrollü oynadıklarını ancak bir turnuva takımı olabileceklerini gösterdiklerini ifade etti. Galibiyetin hak edilmiş olduğunu ve top istatistiklerinde üstünlük sağlandığını belirtti.

"Tam bir final maçı oldu. Romanya ile bizim aramızda kalite farkı var, bu gerçek. Ama böyle maçlar da bu şekilde kazanılıyor. Bu bir grup maçı olsaydı, çok daha rahat ve farklı kazanabilirdik. Ama bu tek maçlık bir finaldi ve Romanya da haddini bilerek oynamak zorundaydı!

Zaten top oynamayı denese gücü yetmeyecekti, orası kesin. Doğal olarak da sıkı ve derin bir savunma hattı kurdular. Orta sahaları da defans hattına çok yardım etti. Bizim açımızdan neden birebir oynamadığımız sorgulandı ama Lionel Messi bile olsanız bazen birebir şansı vermiyor rakip! Topu alıyorsunuz ama iki taraf da kapalı ve seçenekler az oluyor, biz de mecbur tekrar sete dönüyoruz. İlk devre böyle geçti, tempo düşüktü.

Ama bizim gerçekten çok büyük bir oyuncumuz var, kimse farkında değil galiba... Hakan Çalhanoğlu, ilk devrede tam bir final oyuncusu gibi oynadı! 10 numara oyuncudur. Savunma ve hücum arasında bağlantı olarak kullanmamıza rağmen ilk 15 dakikada olağanüstü bir agresiflikle başladı. Tam bir İtalya Ligi kültürü, deplasmanda olduklarını hissettirdi Romanya'ya! Onların oyun kurucusuna olayı gösterdi. Bizim takımda kaptan olarak bulunması büyük lüks. Bugünkü defansif rakamları büyük değer. İlk devreyi inanılmaz yönetti.

İkinci yarıda da bir başka sanatçımız Arda Güler, derine inanılmaz bir top attı. Ferdi Kadıoğlu belki skoru yüksek bir oyuncu değil ama hep doğru yerde ve doğru koşular yapıyor. Öne geçtikten sonra da kontrollü oynadık. Bütün hünerimizi göstermedik ama bir turnuva takımı olabileceğimizi gösterdik. Gücümüzü gösterdik. Hak edilmiş bir galibiyet aldık, top istatistiklerinde sonuna kadar üstünlük sağladık. Takım gibi durduk, sağlam durduk, harikaydık, gurur verici bir galibiyetti."