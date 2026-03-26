Önder Özen'den Türkiye'nin Romanya zaferi için çarpıcı tespit: "Kimse farkında değil!"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 mağlup etti. Kritik mücadele sonrasında değerlendirmeler gerçekleştiren Önder Özen, A Milli Takım için derinlemesine analizler yaptı.
"Tam bir final maçı oldu. Romanya ile bizim aramızda kalite farkı var, bu gerçek. Ama böyle maçlar da bu şekilde kazanılıyor. Bu bir grup maçı olsaydı, çok daha rahat ve farklı kazanabilirdik. Ama bu tek maçlık bir finaldi ve Romanya da haddini bilerek oynamak zorundaydı!
Zaten top oynamayı denese gücü yetmeyecekti, orası kesin. Doğal olarak da sıkı ve derin bir savunma hattı kurdular. Orta sahaları da defans hattına çok yardım etti. Bizim açımızdan neden birebir oynamadığımız sorgulandı ama Lionel Messi bile olsanız bazen birebir şansı vermiyor rakip! Topu alıyorsunuz ama iki taraf da kapalı ve seçenekler az oluyor, biz de mecbur tekrar sete dönüyoruz. İlk devre böyle geçti, tempo düşüktü.
Ama bizim gerçekten çok büyük bir oyuncumuz var, kimse farkında değil galiba... Hakan Çalhanoğlu, ilk devrede tam bir final oyuncusu gibi oynadı! 10 numara oyuncudur. Savunma ve hücum arasında bağlantı olarak kullanmamıza rağmen ilk 15 dakikada olağanüstü bir agresiflikle başladı. Tam bir İtalya Ligi kültürü, deplasmanda olduklarını hissettirdi Romanya'ya! Onların oyun kurucusuna olayı gösterdi. Bizim takımda kaptan olarak bulunması büyük lüks. Bugünkü defansif rakamları büyük değer. İlk devreyi inanılmaz yönetti.
İkinci yarıda da bir başka sanatçımız Arda Güler, derine inanılmaz bir top attı. Ferdi Kadıoğlu belki skoru yüksek bir oyuncu değil ama hep doğru yerde ve doğru koşular yapıyor. Öne geçtikten sonra da kontrollü oynadık. Bütün hünerimizi göstermedik ama bir turnuva takımı olabileceğimizi gösterdik. Gücümüzü gösterdik. Hak edilmiş bir galibiyet aldık, top istatistiklerinde sonuna kadar üstünlük sağladık. Takım gibi durduk, sağlam durduk, harikaydık, gurur verici bir galibiyetti."