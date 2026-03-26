Türkiye-Romanya mücadelesi öncesinde Mircea Lucescu'dan sitem geldi. Esasen ise tecrübeli antrenör, kendi taraftarlarına ayrılan bilet sayısının normal olmadığına dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mircea Lucescu Türkiye maçı öncesinde FIFA'ya seslendi: "Normal değil!" Tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, Türkiye-Romanya maçı öncesinde FIFA'nın deplasman taraftarlarına yeterli bilet ayırmadığını belirterek sitemde bulundu. Lucescu, futbolun duygusal bir temele dayandığını ve bu maça hazırlandıklarını belirtti. Sakat oyuncuların geri dönmesinden memnun olduğunu ve Radu'nun maçta yer almak istediğini ifade etti. Lucescu, Türkiye'nin yüksek seviyede oyunculara sahip olmasının bir avantaj olduğunu ancak Romanya'nın oyun organizasyonu ve kazanma arzusuyla bunu telafi edeceğini düşündüğünü söyledi. FIFA'nın deplasman takımına %30 bilet tahsis etmesi gerektiğini vurgulayarak, 2000 taraftarla play-off maçına çıkmanın normal olmadığını belirtti.

MIRCEA LUCESCU'DAN FIFA'YA TARAFTAR MESAJI!

"Futbolda duygularla yaşıyoruz. Önemli bir duygusal temele dayanan bir takımımız var ve bugünkü Türkiye maçında da bunun temelini oluşturmalarını istiyorum. Bu maça hazırlandık ve sakat oyuncularımızın geri dönmesinden memnunum. Oyuncularımın uzun süredir birlikte oynamadıkları doğru ancak hazırlık dönemi ve sonuç alma arzusu sayesinde bunu telafi edeceklerini düşünüyorum. Burca, Dragusin ve Radu'dan bahsediyorum... Andrei Radu konusunda artık hiçbir soru işareti yok. Kararı doğru, bu maçta yer almak istedi. Doktorla konuştum ve umarım bu maç için tamamen hazırdır! Durumun böyle olduğuna ikna oldum. Pazar günü ona bir gece daha bekleyip en iyi kararı vermesini söyledim. Sonra pazartesi günü beni aradı. Bu bizim için önemli, onun tecrübesi çok değerli olabilir. Bu dönemde 4 kalecimizi kaybettik, çok duygusal anlar yaşadık ama her şeyin yoluna gireceğini umuyoruz. Otelden ayrılırken çocuklara özel bir mesajım yoktu ama bu maç tarihe geçecek. Arzunun ve büyük bir iradenin olduğuna inanıyorum. Tıpkı Türkler gibi... Türkler'in de çok iyi hazırlandıklarına inanıyorum. Çok yüksek seviyede performans gösteren oyunculara sahip olmaları bir avantaj ancak biz bunu oyun organizasyonu ve kazanma arzusuyla telafi ediyoruz. Taraftarlarımız için üzülüyorum. FIFA diğer takıma daha fazla bilet ayırmalıydı; deplasman takımına %30 bilet tahsis etmeleri gerekirdi, bu işin normali budur. 2000 taraftarla play-off maçına çıkamazsınız, bu normal değil!"