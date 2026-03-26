Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Mircea Lucescu Türkiye maçı öncesinde FIFA'ya seslendi: "Normal değil!"

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye deplasmanı öncesinde FIFA'ya seslendi. Deneyimli çalıştırıcı, Rumen taraftarlar için ayrılan bilet sayısını gündeme taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Mircea Lucescu Türkiye maçı öncesinde FIFA'ya seslendi:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 20:13

Türkiye-Romanya mücadelesi öncesinde Mircea Lucescu'dan sitem geldi. Esasen ise tecrübeli antrenör, kendi taraftarlarına ayrılan bilet sayısının normal olmadığına dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Mircea Lucescu Türkiye maçı öncesinde FIFA'ya seslendi: "Normal değil!"

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, Türkiye-Romanya maçı öncesinde FIFA'nın deplasman taraftarlarına yeterli bilet ayırmadığını belirterek sitemde bulundu.
Lucescu, futbolun duygusal bir temele dayandığını ve bu maça hazırlandıklarını belirtti.
Sakat oyuncuların geri dönmesinden memnun olduğunu ve Radu'nun maçta yer almak istediğini ifade etti.
Lucescu, Türkiye'nin yüksek seviyede oyunculara sahip olmasının bir avantaj olduğunu ancak Romanya'nın oyun organizasyonu ve kazanma arzusuyla bunu telafi edeceğini düşündüğünü söyledi.
FIFA'nın deplasman takımına %30 bilet tahsis etmesi gerektiğini vurgulayarak, 2000 taraftarla play-off maçına çıkmanın normal olmadığını belirtti.
MIRCEA LUCESCU'DAN FIFA'YA TARAFTAR MESAJI!

"Futbolda duygularla yaşıyoruz. Önemli bir duygusal temele dayanan bir takımımız var ve bugünkü Türkiye maçında da bunun temelini oluşturmalarını istiyorum. Bu maça hazırlandık ve sakat oyuncularımızın geri dönmesinden memnunum. Oyuncularımın uzun süredir birlikte oynamadıkları doğru ancak hazırlık dönemi ve sonuç alma arzusu sayesinde bunu telafi edeceklerini düşünüyorum. Burca, Dragusin ve Radu'dan bahsediyorum... Andrei Radu konusunda artık hiçbir soru işareti yok. Kararı doğru, bu maçta yer almak istedi. Doktorla konuştum ve umarım bu maç için tamamen hazırdır! Durumun böyle olduğuna ikna oldum. Pazar günü ona bir gece daha bekleyip en iyi kararı vermesini söyledim. Sonra pazartesi günü beni aradı. Bu bizim için önemli, onun tecrübesi çok değerli olabilir. Bu dönemde 4 kalecimizi kaybettik, çok duygusal anlar yaşadık ama her şeyin yoluna gireceğini umuyoruz. Otelden ayrılırken çocuklara özel bir mesajım yoktu ama bu maç tarihe geçecek. Arzunun ve büyük bir iradenin olduğuna inanıyorum. Tıpkı Türkler gibi... Türkler'in de çok iyi hazırlandıklarına inanıyorum. Çok yüksek seviyede performans gösteren oyunculara sahip olmaları bir avantaj ancak biz bunu oyun organizasyonu ve kazanma arzusuyla telafi ediyoruz. Taraftarlarımız için üzülüyorum. FIFA diğer takıma daha fazla bilet ayırmalıydı; deplasman takımına %30 bilet tahsis etmeleri gerekirdi, bu işin normali budur. 2000 taraftarla play-off maçına çıkamazsınız, bu normal değil!"

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.