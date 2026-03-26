Türkiye-Romanya karşılaşması için geri sayıma geçilirken, ay yıldızlılar da mücadele öncesinde basına konuştu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, özellikle 'denge' vurgusunda bulundu.

HABERİN ÖZETİ Vincenzo Montella'dan Türkiye-Romanya kritiği! Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-offları öncesinde Romanya maçı hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyuncu Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Vincenzo Montella, oyuncularından maç boyunca duygusal dengeyi korumalarını istedi ve her senaryoya hazırlıklı olduklarını belirtti. Kaan Ayhan, takımın Dünya Kupası'na gitme hedefinin yüksek olduğunu ve bu maçı bir final olarak gördüklerini ifade etti. Kaan Ayhan, Dünya Kupası'nda hiç oynamadığını ve takımda da oynayan kimsenin olmadığını belirterek, bu hedefe ulaşmayı çok istediklerini söyledi. Ay yıldızlılar, play-off maçlarını da kazanmaları durumunda 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecekler.

"Heyecanlıyız. Duygusal anlamda da dengeli bir maç çıkarmalıyız. 90 dakikada her şey olabilir. Her senaryoya karşı hazırlığımız var. Sahaya çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbolcularımız çok bilinçli, oldukları konumdan dolayı. İki maçımız var, bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm oyuncularım bilinçli şekilde hareket ediyor."

KAAN AYHAN'DAN DÜNYA KUPASI HEDEFİ

"Sakin kalmaya çalışıyoruz, planlarımızdan biri bu. Tribünün heyecanını da sahaya yansıtmak istiyoruz. Önemli maçlara çıkan biri olarak Dünya Kupası'nda hiç oynamadım, takımda oynayan kimse yok. Takım içinde konuştuk bunu. Final olarak bakıyoruz. İnşallah bu maçı da ikinci maçı da kazanıp Dünya Kupası'na gideriz. 2-3 aydır milli takım konusu açılınca hep bu maçı konuşuyoruz. Hocamızın da toplantıda yaptığı konuşmayla birlikte motiveyiz, çok yüksek motiveyiz. İyi hazırlandık. 2026 Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyoruz, umarım başarırız."