Vincenzo Montella'dan Türkiye-Romanya kritiği!

Türkiye-Romanya karşılaşması için geri sayıma geçilirken, ay yıldızlılar da mücadele öncesinde basına konuştu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, özellikle 'denge' vurgusunda bulundu.
"Heyecanlıyız. Duygusal anlamda da dengeli bir maç çıkarmalıyız. 90 dakikada her şey olabilir. Her senaryoya karşı hazırlığımız var. Sahaya çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbolcularımız çok bilinçli, oldukları konumdan dolayı. İki maçımız var, bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm oyuncularım bilinçli şekilde hareket ediyor."
"Sakin kalmaya çalışıyoruz, planlarımızdan biri bu. Tribünün heyecanını da sahaya yansıtmak istiyoruz. Önemli maçlara çıkan biri olarak Dünya Kupası'nda hiç oynamadım, takımda oynayan kimse yok. Takım içinde konuştuk bunu. Final olarak bakıyoruz. İnşallah bu maçı da ikinci maçı da kazanıp Dünya Kupası'na gideriz. 2-3 aydır milli takım konusu açılınca hep bu maçı konuşuyoruz. Hocamızın da toplantıda yaptığı konuşmayla birlikte motiveyiz, çok yüksek motiveyiz. İyi hazırlandık. 2026 Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyoruz, umarım başarırız."