SON DAKİKA!
Türkiye-Romanya | 2026 DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'yı ağırlıyor. A Milli Takım'ın İstanbul'daki kritik mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Türkiye-Romanya | 2026 DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 18:24
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 18:40

Türkiye ve Romanya, 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için sahaya çıkıyor. Hakem François Letexier'in düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve 2026 Dünya Kupası yolunda önemli bir adım anlamına gelecek.

Türkiye ve Romanya, 2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda bu akşam saat 20.00'de, hakem François Letexier yönetiminde kritik bir maça çıkıyor.
Maçın galibi play-off finaline yükselecek.
Play-off finali 31 Mart Salı günü oynanacak.
Romanya, Türkiye'nin tarihsel olarak en çok gol yediği takım olarak dikkat çekiyor.
Türkiye, 2002 Dünya Kupası'ndan bu yana turnuvaya katılamamıştır.
Romanya Milli Takımı'nın başında Türkiye'de iz bırakan Mircea Lucescu bulunuyor.
A Milli Takım, bu mücadele ile 648. maçına çıkacak.
TÜRKİYE-ROMANYA İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Samet, Abdülkerim, Mert, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kerem, Kenan, Barış.

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Hagi, Dragomir, Man, Mihaila, Birligea.

A MİLLİ TAKIM'IN ROMANYA KAFİLESİ

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli).

Orta Saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart).

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari).

ROMANYA A MİLLİ TAKIMA TERS GELİYOR!

Türkiye ve Romanya, bu akşam 27. kez karşılaşacak. Daha önceki 26 mücadelede ise Romanya 14, Türkiye de 5 defa galip geldi. İlave olarak da Romanya, tarihimizde en çok gol yediğimiz takım olarak ayrıca dikkat çekti.

2026 DÜNYA KUPASI YOLUNDA BÜYÜK SINAV!

2002 Dünya Kupası'nın ardından neredeyse çeyrek asırdır turnuvaya katılamayan milli takımımız, Romanya'yı yenmesi halinde play-off finaline yükselecek ve Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda mücadele edecek.

ROMANYA'DA TANIDIK SİSTEM

Türkiye futbolunda iz bırakan isimlerden olan 80 yaşındaki Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'nın başında Dolmabahçe'ye konuk olacak. Ayrıca da misafir takımın kadrosunda, Süper Lig'in Anadolu ekiplerinde forma giyen birkaç futbolcu da var.

TÜRKİYE TARİHİNDEKİ 648. MÜCADELE

A Milli Takım bugüne kadar 647 kez sahaya çıkarken, 255 galibiyet ve 241 yenilgi yaşamıştı. Ayrıca da ay yıldızlılar, bu süreçte 151 defa da berabere kalmıştı.

VINCENZO MONTELLA İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Yaklaşık 2.5 yıldır milli takımı çalıştıran ve 29 mücadelede 1.83 puan ortalaması tutturan Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye ile çeyrek final görmüştü! An itibarıyla ise 51 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı; 2026 Dünya Kupası hedefini de gerçekleştirmesi halinde, neredeyse çeyrek asırlık hasrete son vermiş olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

PLAY-OFF FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Romanya ve Slovakya-Kosova eşleşmelerini galibi, 31 Mart salı günü final için sahaya çıkacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vıncenzo Montella'dan 105 milyon Euro kritiği: A Milli Takım adına zorlu karar!
Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy ziyareti!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
