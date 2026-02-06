Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy ziyareti!

Vincenzo Montella, yardımcısı Daniele Russo ile birlikte bugün Cagliari’nin antrenmanlarını yaptığı CRAI Spor Merkezi’ne misafir oldu. Burada sportif direktör Guido Angelozzi ve sportif genel sekreter Matteo Stagno tarafından karşılanan Montella, kısa bir tesis turu gerçekleştirdi ve antrenmanı takip etti.

SEMİH KILIÇSOY İLE GÖRÜŞTÜ

İtalyan teknik adam, antrenmanın sonunda kendisi gibi Napoli kentinde doğmuş olan Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane ve milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy ile uzun bir süre görüştü. Ardından ise Pisacane ve Semih, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’ya kendisi adına yaptırılmış Cagliari forması hediye etti.

SEMİH KILIÇSOY FORM TUTTU

Son dönemde attığı gollerle dikkat çeken Semih Kılıçsoy, İtalyan futbolseverlerden tam not almıştı.