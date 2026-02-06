Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy ziyareti!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yurt dışında oynayan oyuncularımıza ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor. Esasen ise İtalyan hoca, milli takımın geniş kadrosunda yer alan Semih Kılıçsoy için Cagliari tesislerine gitti.

Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy ziyareti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 21:28

Vincenzo Montella, yardımcısı Daniele Russo ile birlikte bugün Cagliari’nin antrenmanlarını yaptığı CRAI Merkezi’ne misafir oldu. Burada sportif direktör Guido Angelozzi ve sportif genel sekreter Matteo Stagno tarafından karşılanan Montella, kısa bir tesis turu gerçekleştirdi ve antrenmanı takip etti.

Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy ziyareti!

SEMİH KILIÇSOY İLE GÖRÜŞTÜ

İtalyan teknik adam, antrenmanın sonunda kendisi gibi Napoli kentinde doğmuş olan Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane ve milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy ile uzun bir süre görüştü. Ardından ise Pisacane ve Semih, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’ya kendisi adına yaptırılmış Cagliari forması hediye etti.

Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy ziyareti!

SEMİH KILIÇSOY FORM TUTTU

Son dönemde attığı gollerle dikkat çeken Semih Kılıçsoy, İtalyan futbolseverlerden tam not almıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

CAGLIARI SEMİH KILIÇSOY'UN BONSERVİSİNİ ALACAK MI?
Çizme temsilcisi, Beşiktaş ile ilk temasların gerçekleştiğini duyurmuştu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez İstanbul'da!
Beşiktaş Emmanuel Agbadou'nun bonservisini açıkladı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
