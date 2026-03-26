2026 Dünya Kupası'nın; Avrupa'daki son bilet sahipleri beklenirken, Türkiye'den iki yıldız da kritik bir listeye dahil oldu. Esasen ise Arda Güler ve Kenan Yıldız, eleme aşamasının en değerli oyuncuları listesinde yer aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin en değerli oyuncusu Arda Güler oldu! 2026 Dünya Kupası elemelerinin Avrupa'daki en değerli oyuncuları listesinde Türkiye'den Arda Güler ve Kenan Yıldız yer aldı. Arda Güler, 90 milyon Euro ile listenin birinci sırasında yer aldı. Kenan Yıldız, 75 milyon Euro ile listenin üçüncü sırasında yer aldı. Listede Arda Güler ve Kenan Yıldız dışında Alessandro Bastoni, Viktor Gyökeres, Ilya Zabarnyi, Riccardo Calafiori, Rasmus Hojlund, Federico Dimarco ve Nicolo Barella gibi oyuncular da bulunuyor. Arda Güler ve Kenan Yıldız, elemelerin en değerli oyuncuları listesine dahil oldu.

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NİN AVRUPA'DAKİ EN DEĞERLİ 10 OYUNCUSU!

1 - Arda Güler | 90 Milyon Euro

2 - Sandro Tonali | 80 Milyon Euro

3 - Kenan Yıldız | 75 Milyon Euro

4 - Alessandro Bastoni | 70 Milyon Euro

5 - Viktor Gyökeres | 65 milyon Euro

6 - Ilya Zabarnyi | 50 Milyon Euro

7 - Riccardo Calafiori | 50 Milyon Euro

8 - Rasmus Hojlund | 50 Milyon Euro

9 - Federico Dimarco | 50 Milyon Euro

10 - Nicolo Barella | 50 Milyon Euro