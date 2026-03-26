2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin en değerli oyuncusu Arda Güler oldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2026 Dünya Kupası'nın; Avrupa'daki son bilet sahipleri beklenirken, Türkiye'den iki yıldız da kritik bir listeye dahil oldu. Esasen ise Arda Güler ve Kenan Yıldız, eleme aşamasının en değerli oyuncuları listesinde yer aldı.
1 - Arda Güler | 90 Milyon Euro
2 - Sandro Tonali | 80 Milyon Euro
3 - Kenan Yıldız | 75 Milyon Euro
4 - Alessandro Bastoni | 70 Milyon Euro
5 - Viktor Gyökeres | 65 milyon Euro
6 - Ilya Zabarnyi | 50 Milyon Euro
7 - Riccardo Calafiori | 50 Milyon Euro
8 - Rasmus Hojlund | 50 Milyon Euro
9 - Federico Dimarco | 50 Milyon Euro
10 - Nicolo Barella | 50 Milyon Euro