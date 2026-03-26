Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin en değerli oyuncusu Arda Güler oldu!

2026 Dünya Kupası Elemeleri için geri sayıma geçilirken, Arda Güler de ayrıca dikkat çekti. Zira A Milli Takım'ın yıldızlarından olan yetenekli orta saha, an itibarıyla elemelerdeki en değerli oyuncu olarak da öne çıktı.

'nın; Avrupa'daki son bilet sahipleri beklenirken, Türkiye'den iki yıldız da kritik bir listeye dahil oldu. Esasen ise ve , eleme aşamasının en değerli oyuncuları listesinde yer aldı.

2026 Dünya Kupası elemelerinin Avrupa'daki en değerli oyuncuları listesinde Türkiye'den Arda Güler ve Kenan Yıldız yer aldı.
Arda Güler, 90 milyon Euro ile listenin birinci sırasında yer aldı.
Kenan Yıldız, 75 milyon Euro ile listenin üçüncü sırasında yer aldı.
Listede Arda Güler ve Kenan Yıldız dışında Alessandro Bastoni, Viktor Gyökeres, Ilya Zabarnyi, Riccardo Calafiori, Rasmus Hojlund, Federico Dimarco ve Nicolo Barella gibi oyuncular da bulunuyor.
2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NİN AVRUPA'DAKİ EN DEĞERLİ 10 OYUNCUSU!

1 - Arda Güler | 90 Milyon Euro

2 - Sandro Tonali | 80 Milyon Euro

3 - Kenan Yıldız | 75 Milyon Euro

4 - Alessandro Bastoni | 70 Milyon Euro

5 - Viktor Gyökeres | 65 milyon Euro

6 - Ilya Zabarnyi | 50 Milyon Euro

7 - Riccardo Calafiori | 50 Milyon Euro

8 - Rasmus Hojlund | 50 Milyon Euro

9 - Federico Dimarco | 50 Milyon Euro

10 - Nicolo Barella | 50 Milyon Euro

Sıkça Sorulan Sorular

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI YOLUNDA KAÇ MAÇA ÇIKACAK?
Ay yıldızlılar; 2 play-off maçını da kazanırsa, uzun bir aradan sonra turnuvaya katılacak.
