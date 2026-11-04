Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş'ın Celtik maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında puan kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde puan kaybı yaşamak istemiyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın TSİ 23.00'da İskoçya ekibi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı sebebiyle kadroda veya ilk 11'de olup olmayacağı konuşulan Orkun Kökçü kadroya dahil edildi.

ORKUN KÖKÇÜ KAMP KADROSUNDA

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy."