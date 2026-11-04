TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 13:59

Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş'ın Celtik maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kaptan Orkun Kökçü ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş'ın Celtik maçı kamp kadrosu belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 13:59

Süper Lig'de karşısında puan kaybeden , 'nde puan kaybı yaşamak istemiyor.

Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş'ın Celtik maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın TSİ 23.00'da İskoçya ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı sebebiyle kadroda veya ilk 11'de olup olmayacağı konuşulan kadroya dahil edildi.

ORKUN KÖKÇÜ KAMP KADROSUNDA

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş'ın Celtik maçı kamp kadrosu belli oldu

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü müjdesi! Siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran gelişme
ETİKETLER
#Beşiktaş
#orkun kökçü
#UEFA Avrupa ligi
#Futbol
#kasımpaşa
#celtic
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.