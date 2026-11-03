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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 18:24

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü müjdesi! Siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran gelişme

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü deplasmanda İskoçya temsilcisi Celtic ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Orkun Kökçü de takımla birlikte çalıştı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü müjdesi! Siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran gelişme
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 18:24

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden , 4. hafta maçında perşenbe günü TSİ 23.00'te deplasmanda temsilcisi 'e konuk olacak.

Beşiktaş, Celtic ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak düzenlendi. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapmanın ardından yapılan taktiksel ve duran top ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü müjdesi! Siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran gelişme

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, Celtic ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İskoçya'ya gidecek. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, TSİ 20.45'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

ORKUN KÖKÇÜ TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Orkun Kökçü ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü müjdesi! Siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran gelişme

Orkun Kökçü, siyah-beyazlıların bugün gerçekleştirdiği antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Futbol
#iskoçya
#celtic
#Bjk Nevzat Demir Tesisleri
#Spor
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