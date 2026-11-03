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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 18:04

Dirk Kuyt'tan Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklama! Liverpool maçı öncesinde konuştu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın İstanbul'da İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, İsmail Kartal'ın görevden ayrılmasının ardından kendisine verilen görev ve kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu. Kuyt, "Başkanımıza çok büyük bir güvenim var. Alacağı karar ne olursa kulüp için iyi olacağından eminim" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Dirk Kuyt'tan Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklama! Liverpool maçı öncesinde konuştu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 18:04

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden , 4. hafta maçında yarın saat 20.45'te 'da İngiltere temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu , Liverpool maçı öncesinde Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dirk Kuyt'tan Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklama! Liverpool maçı öncesinde konuştu

Futbolculuk kariyerinde önemli bir yere sahip olan Liverpool kulübüyle ilgili konuşan Kuyt, "Oldukça özel bir başarıydı. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne gitmek çok önemli ve heyecan vericiydi. O seviyeye ulaştığınız zaman etkileyici takımlarla maç yapacağınızı biliyorsunuz. Kura çekildikten sonra çok heyecanlıydım. Herkes Fenerbahçe ve Liverpool’un benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yarın benim için çok önemli bir durum olacak. Şu anki aşamada önemli kişi ben değilim. Taraftarlara iyi performans sergilemek ve reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Yarın iyi enerji, tutku ve iyi oyunla özel bir gece geçireceğimizi düşünüyorum. Liverpool harika bir takım. Fenerbahçe de öyle. Yarın taraftarların ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz" diye konuştu.

"Fenerbahçe’nin üst üste yaşadığı kötü sonuçların ardından Liverpool ile deplasmanda oynamak ister miydiniz?" sorusunu ise Kuyt, şöyle cevapladı:

"Hayır. Liverpool’u yarın evimizde görmek isterim. Yarın çok büyük bir fırsat, oyuncular için çok büyük bir fırsat. Yarın için çok iyi planımız var. Bence oyuncular bu plana inanıyor. Fenerbahçe taraftarlarının da kendisini Avrupa’ya göstermesini istiyorum. 4 gözle Kadıköy’de olmayı bekliyorum. Oyuncuların ilk sahaya çıkışından taraftarlarımız arkamızda olacak. Bu en büyük gücümüz olacak en iyi performans konusunda."

Dirk Kuyt'tan Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklama! Liverpool maçı öncesinde konuştu

"KENDİMİ GÖSTERMEM İÇİN BİR ŞANS"

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın istifası sonrası takımın başına geçen Hollandalı antrenör, bu görev değişimiyle ilgili, "Birazcık çılgınca olduğunu söylemem gerekiyor. Benim için hayatta fırsatları yakalamak çok önemli. Oyuncularıma her zaman 'Beklenmeyeni bekleyin' derim. Fenerbahçe’nin benim için ne kadar özel olduğu bilinen bir şey. Başkan beni aradığında, takımın personeli arasında olmam için çağırıldığımda çok gururlanmıştım. Ben bir profesyonelim ve geleceğe doğru ilerlememiz gerekiyor. Yarın benim için de kendimi göstermem için bir şans" dedi.

"LİVERPOOL MAÇINDA ÇOK İYİ PLANIMIZ VAR"

Dirk Kuyt, İngiliz ekibinin Devler Ligi’nde bu sezonki etkili performansına yönelik nasıl bir planla sahaya çıkacaklarına ilişkin ise, "Çok iyi bir planımız var. Liverpool’un benim için Fenerbahçe kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Liverpool teknik direktörünü dinlerken, takımın enerjisinden çok memnun olduğunu söyledi. Bu enerji ve oynadığımız oyunla alakalı. Enerjimizi verebilmek ve tutkuyu verebilmek önemli. Bize karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu görecekler. Fenerbahçe’nin harika oyuncuları var. Burada Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası’nı kazanmış oyuncularımız var. Bunu Avrupa’nın en iyi takımlarından bir tanesine karşı göstermemiz gerekiyor" cümlelerine yer verdi.

Dirk Kuyt'tan Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklama! Liverpool maçı öncesinde konuştu

Takımın son maçlarda aldığı sonuçlara da değinen Kuyt, Fenerbahçe’yi seven hiç kimsenin şu anki durumdan mutlu olmadığını söyledi. 46 yaşındaki adamı, "Burada takımla iletişim kuruyoruz. Bir teknik direktör olarak sorumluluk almam gerekiyordu. Oyuncularla konuşmak görevlerimden bir tanesi. Yarın büyük bir fırsat, mutlu olmasak bile. Fenerbahçe’yi seven hiç kimse şu anki durumdan mutlu değil. Yarın iyi giderse özel bir şeylerle karşılaşabiliriz. Burası harika bir kulüp. Bunun için mücadele etmeye devam etmeniz gerekiyor. Bütün oyuncularımız bize destek veriyor. Futbolda biraz şansa ihtiyacınız var. Göztepe maçından sonra da şanssız olduğumuzdan bahsettim. Taraftarlar arkamızdaysa Avrupa’daki herkes gördüklerine inanamayacak" değerlendirmesinde bulundu.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE BAŞARILI ŞEKİLDE YAPMAYI DENEYECEĞİM"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kendisine takımda görev verdiği için mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Hollandalı teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teknik heyet tarafında görev verilmişti. Kulüp benim geçen maç ve bu maç için başa geçmemi söyledi. Ben de elimden geldiğince başarılı şekilde yapmayı deneyeceğim. Umarım yarın akşam da başarılı bir akşam olacak. Başkanımıza çok büyük bir güvenim var. Alacağı karar ne olursa kulüp için iyi olacağından eminim. Yarınki maça odaklanmak istiyorum."

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#İstanbul
#fenerbahçe
#Liverpool
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Dirk Kuyt
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