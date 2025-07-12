Orkun Kökçü'den Beşiktaş için ilk sözler!

Beşiktaş'ın sansasyonel transferi Orkun Kökçü İstanbul'a geldi ve ilk açıklamalarını yaptı. Kulübün kanalına konuşan milli yıldız, Beşiktaş süreci için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Orkun Kökçü, siyah beyazlı kulübe transferini resmiyete kavuşturmak için başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Benfica'nın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü’yü taşıyan uçak, saat 18.15 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

İSTANBUL'DA ORKUN KÖKÇÜ HEYECANI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte gelen Orkun'u, siyah beyazlı yetkililer ve basın mensuplarının yanı sıra kalabalık bir taraftar grubu da karşıladı.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN BEŞİKTAŞ İÇİN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

"Heyecanlıyım. Başkanıma teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Aileme kavuştum. Bu sene şampiyonluklara oynayacağız. Çok iyi kadro kuruyoruz. Her şeyimizi vereceğiz gelecek zamanlarda ve inşallah sonu şampiyonluk olur."

BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

"Özellikle ailesine ve Orkun'a dik duruşlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Camiamız için hayırlı olsun. İnşallah uzun yıllar hizmet eder Beşiktaş'ımıza."