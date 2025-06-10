Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Orkun Kökçü'den Dünya Kupası için uyarı

A Mili Futbol Takımımızın başarılı oyuncularından Orkun Kökçü, Meksika ile oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Takımın havasının çok iyi olduğunu söyleyen Kökçü, "2026 Dünya Kupası eleme grubundan çıkabiliriz. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanmalıyız." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 02:44
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 03:00

ABD'yi 2-1'lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, ikinci hazırlık maçını Kuzey Carolina eyaletinde Meksika ile yapacak.

Orkun Kökçü'den Dünya Kupası için uyarı

Milli futbolcu Orkun Kökçü, karşılaşmanın oynanacağı Kenan Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Orkun Kökçü'den Dünya Kupası için uyarı

"TAKIMDA HERKES ÇOK MUTLU"

Amerika kampındaki atmosferin oldukça olumlu olduğunu söyleyen Kökçü, ilk hazırlık maçında alınan galibiyetin önemli olduğunu belirterek, "Daha iyi oynayabilirdik ama en önemlisi kazanmak. Takımın havası çok iyi, herkes mutlu. Öz güvenle devam etmek istiyoruz" dedi.

Orkun Kökçü'den Dünya Kupası için uyarı

"GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

Milli takımın 2026 Dünya Kupası eleme grubunu değerlendiren Kökçü, "İspanya gibi güçlü rakiplerimiz var ama biz de kendimize güveniyoruz. Bu sezon Avrupa’da ve Türkiye’de çok iyi performans gösteren oyuncularımız var. Gruptan çıkacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Orkun Kökçü'den Dünya Kupası için uyarı

"HER MAÇA AYNI CİDDİYETLE HAZIRLANMALIYIZ"

Kökçü ayrıca, "Her maçın önemi ayrı. Sadece İspanya ve Gürcistan maçlarına değil, her maça aynı ciddiyetle hazırlanmalıyız. Tüm karşılaşmaların ayrı bir hikayesi var" ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Meksika ile Türkiye, 11 Haziran Çarşamba günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. ABD'de oynanacak mücadele sabaha karşı saat 04.00’te oynanacak. Meksika - Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vincenzo Montella'dan milli takım kritiği: "Risk almak istemiyorum"
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.