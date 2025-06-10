Orkun Kökçü'den Dünya Kupası için uyarı

A Mili Futbol Takımımızın başarılı oyuncularından Orkun Kökçü, Meksika ile oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Takımın havasının çok iyi olduğunu söyleyen Kökçü, "2026 Dünya Kupası eleme grubundan çıkabiliriz. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanmalıyız." dedi.

ABD'yi 2-1'lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, ikinci hazırlık maçını Kuzey Carolina eyaletinde Meksika ile yapacak.

Milli futbolcu Orkun Kökçü, karşılaşmanın oynanacağı Kenan Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TAKIMDA HERKES ÇOK MUTLU"

Amerika kampındaki atmosferin oldukça olumlu olduğunu söyleyen Kökçü, ilk hazırlık maçında alınan galibiyetin önemli olduğunu belirterek, "Daha iyi oynayabilirdik ama en önemlisi kazanmak. Takımın havası çok iyi, herkes mutlu. Öz güvenle devam etmek istiyoruz" dedi.

"GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

Milli takımın 2026 Dünya Kupası eleme grubunu değerlendiren Kökçü, "İspanya gibi güçlü rakiplerimiz var ama biz de kendimize güveniyoruz. Bu sezon Avrupa’da ve Türkiye’de çok iyi performans gösteren oyuncularımız var. Gruptan çıkacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"HER MAÇA AYNI CİDDİYETLE HAZIRLANMALIYIZ"

Kökçü ayrıca, "Her maçın önemi ayrı. Sadece İspanya ve Gürcistan maçlarına değil, her maça aynı ciddiyetle hazırlanmalıyız. Tüm karşılaşmaların ayrı bir hikayesi var" ifadelerini kullandı.