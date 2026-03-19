Editor
 | Erdem Avsar

Oshimen sahalara ne zaman dönecek Trabzonspor maçında var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray S.K., deplasmanda Liverpool F.C. ile karşı karşıya geldi. İlk maçta 1-0’lık avantajı bulunan Galatasaray, İngiltere’de oynanan rövanşta 4-0’lık skorla mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. Peki, Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyebilecek mi?

GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 17:04
19.03.2026
saat ikonu 17:07

Galatasaray, 1-0’lık üstünlükle gittiği Liverpool deplasmanında 4-0 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne son 16 aşamasında veda etti. Sarı-kırmızılılar elenmenin yanı sıra Victor Osimhen’in sakatlığıyla da sarsıldı. Kolu alçıya alınan Victor Osimhen’in Nijerya’ya gideceği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun operasyon geçirip geçirmeyeceği pazartesi günü kesinlik kazanacak. Osimhen’e cerrahi müdahale gerekmesi durumunda Türkiye’ye planlanandan daha erken döneceği ifade edildi.

OSHİMEN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray’ın iki kilit futbolcusu sakatlık sebebiyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Victor Osimhen, mücadelenin henüz 10. dakikasında koluna aldığı darbe sonrası ilk yarıyı bitirebildi ancak devre arasında yapılan tetkiklerde kırık şüphesi oluşunca ikinci yarıda forma giymedi. Maçın ardından hastanede gerçekleştirilen ayrıntılı kontrollerde sağ ön kolunda kırık belirlendi; alçı uygulanarak sabitlendi ve ameliyat gerekip gerekmediği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Osimhen’in sağ kolunda kırık saptandığı aktarılan açıklamada, “Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk devresinde koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık ihtimali bulunması nedeniyle ikinci yarıda oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin gözetiminde hastanede yapılan incelemede futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık tespit edilmiş ve alçı uygulanmıştır. Yapılacak değerlendirmeler neticesinde ameliyatla ilgili karar önümüzdeki günlerde verilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

OSHİMEN TRABZONSPOR MAÇINDA VAR MI?

Osimhen, karşılaşmanın erken bölümünde hava topu mücadelesinde rakibinin teması sonucu sağ ön kol/bilek bölgesinden sakatlandı. İlk etapta oyuna devam etse de devre arasında kenara alındı. Son yapılan kontrollerde sağ ön kolunda kırık olduğu belirlendi. Ameliyat ihtimali yüksek görünüyor. Kırık kemik vakalarında iyileşme süresi genellikle 6-8 hafta arasında değişirken, bazı durumlarda 4 ila 12 haftaya kadar uzayabiliyor. Henüz resmi iyileşme takvimi açıklanmadı; kontroller sonrası kesinleşecek ancak birkaç haftadan daha uzun, muhtemelen 6 haftayı aşan bir süre sahalardan uzak kalabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray elendi mi Liverpool Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
