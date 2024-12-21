Osimhen için sürpriz hamle! Galatasaray'ın işi zorlaşacak

21 Aralık 2024 03:39 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 03:44

Avrupa takımı, Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen’in kiralık sözleşmesini beklenmedik şekilde sonlandırarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Fransız basınının iddiasına göre bu sürpriz girişim, Ocak ayında dengeleri altüst edebilir.

Fransız basınının iddiasına göre Paris Saint-Germain (PSG), devre arası transfer döneminde Victor Osimhen’i kadrosuna katmak için Napoli ile temasa geçti. Bu görüşmeler çerçevesinde, Galatasaray’daki kiralık sözleşmesinin de Ocak ayında sonlandırılması gündemde. Nijeryalı golcüye ilk teması gerçekleştiren PSG, oyuncu ekibine “transfer fikrine açık olup olmadığını” sordu.

RMC Sport'un haberine göre; Paris Saint-Germain Victor Osimhen'i devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

90 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİRLER

Fransız kaynaklara göre PSG’nin, 90 milyon euroluk bir bonservis bedelinin yanı sıra Galatasaray’a sezon sonuna kadar olan kiralama ücretini de ödemesi gerekebilir. Yaz transfer döneminde de Osimhen ile ilgilenen PSG, Napoli’nin 100 milyon Euro’luk bonservis talebini kabul etmemişti. Bu süreçte Chelsea ve Suudi Pro Ligi ekipleriyle de görüşmeler yapan Osimhen, transferi sonuçlanmayınca Eylül ayında Galatasaray’a kiralık olarak imza attı. Galatasaray’da formunun zirvesine çıktı Galatasaray formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Osimhen, şu ana kadar 14 resmi maçta 10 gol ve 5 asist kaydetti. Sarı-kırmızılıların yıldız forveti, gösterdiği bu çıkışla Avrupa kulüplerinin yeniden radarına girdi. PSG’nin Ocak ayındaki hamlelerinin ne sonuç vereceği ise merakla bekleniyor.