Osimhen takım arkadaşı için devreye girdi: Galatasaray'da kalmalı

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İstanbul
Galatasaray'ın joker oyuncularından Mario Lemina’nın sözleşme uzatma sürecinde Victor Osimhen'in etkisi olduğu ortaya çıktı.
Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray’ın 2028 yılına kadar sözleşme uzattığı Gabonlu oyuncu zaman zaman istikrarsız performans sergilese de teknik direktör Okan Buruk olumlu rapor verdi.
Okan Buruk, joker olarak gerek orta sahada gerekse stoperde görev verdiği Lemina’nın takımda kalmasını talep etti. Yönetimin planında daha genç isimlere öncelik verilmesi vardı. Ancak aranan özelliklerde bir oyuncu bulunamayınca Lemina ile yola devam edilmesi kararlaştırıldı.
Bu karar sürecinde Victor Osimhen’in de Başkan Dursun Özbek ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı kulübe duygusal açıdan çok bağlı olan Nijeryalı yıldızın Özbek’e, “Lemina bu takım için önemli ve tecrübeli bir oyuncu. Galatasaray’ı çok seviyor ve orta sahada sezon içinde bize güç katar. Bu yıl elde ettiğimiz şampiyonlukta da önemli katkısı var” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Bunun ardından Galatasaray yönetiminin, Lemina’nın ücretinde iyileştirme yaparak yola devam kararı aldığı belirtildi. Gabonlu futbolcu, şu sıralarda oldukça formda.
Lemina, yabancı kuralı ve kadro planlamasının henüz netleşmemesi nedeniyle bir dönem İstanbul’da olmasına rağmen antrenmanlara çıkamamıştı. Ancak sonrasında süreç iki tarafın da istediği şekilde sonuçlandı ve Gabonlu futbolcu şu anda takımın vazgeçilmez isimlerinden biri.