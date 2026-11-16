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Spor
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 05:34
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 05:34

Osimhen takım arkadaşı için devreye girdi: Galatasaray'da kalmalı

Galatasaray'da sezon başında takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Mario Lemina'nın sözleşme uzatma sürecinde sürpriz bir görüşme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'un yola devam edilmesini istediği Gabonlu oyuncu için takım arkadaşı Victor Osimhen'in de devreye girdiği ortaya çıktı. Yönetimle özel bir görüşme yapan Osimhen'in "Takımda kalırsa bize güç katmaya devam eder" dediği öğrenildi.

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Editor
 Onur Kaya
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Osimhen takım arkadaşı için devreye girdi: Galatasaray'da kalmalı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 05:34
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 05:34

'ın joker oyuncularından ’nın sözleşme uzatma sürecinde 'in etkisi olduğu ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Osimhen takım arkadaşı için devreye girdi: Galatasaray'da kalmalı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'ın Mario Lemina ile 2028 yılına kadar sözleşme uzatma sürecinde teknik direktör Okan Buruk'un olumlu raporunun yanı sıra Victor Osimhen'in de devreye girdiği ortaya çıktı.
Okan Buruk, hem orta sahada hem stoperde görev verdiği Lemina'nın takımda kalmasını talep etti.
Yönetim ilk olarak daha genç isimlere öncelik verse de aranan özelliklerde oyuncu bulunamayınca Lemina ile yola devam etme kararı aldı.
Victor Osimhen, Başkan Dursun Özbek ile görüşerek Lemina'nın takım için önemli ve tecrübeli olduğunu belirtti ve kalması yönünde görüş bildirdi.
Galatasaray yönetimi, Gabonlu futbolcunun ücretinde iyileştirme yaparak sözleşmesini uzattı.
Lemina, yabancı kuralı ve kadro planlamasının netleşmemesi sebebiyle bir dönem İstanbul'da olmasına rağmen antrenmanlara katılamamıştı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray’ın 2028 yılına kadar sözleşme uzattığı Gabonlu oyuncu zaman zaman istikrarsız performans sergilese de teknik direktör olumlu rapor verdi.

Osimhen takım arkadaşı için devreye girdi: Galatasaray'da kalmalı

YÖNETİM GENÇ İSİMLERİN PEŞİNDEYDİ

Okan Buruk, joker olarak gerek orta sahada gerekse stoperde görev verdiği Lemina’nın takımda kalmasını talep etti. Yönetimin planında daha genç isimlere öncelik verilmesi vardı. Ancak aranan özelliklerde bir oyuncu bulunamayınca Lemina ile yola devam edilmesi kararlaştırıldı.

Osimhen takım arkadaşı için devreye girdi: Galatasaray'da kalmalı

OSIMHEN DEVREYE GİRDİ

Bu karar sürecinde Victor Osimhen’in de Başkan ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı kulübe duygusal açıdan çok bağlı olan Nijeryalı yıldızın Özbek’e, “Lemina bu takım için önemli ve tecrübeli bir oyuncu. Galatasaray’ı çok seviyor ve orta sahada sezon içinde bize güç katar. Bu yıl elde ettiğimiz şampiyonlukta da önemli katkısı var” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Osimhen takım arkadaşı için devreye girdi: Galatasaray'da kalmalı

ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Bunun ardından Galatasaray yönetiminin, Lemina’nın ücretinde iyileştirme yaparak yola devam kararı aldığı belirtildi. Gabonlu futbolcu, şu sıralarda oldukça formda.

Osimhen takım arkadaşı için devreye girdi: Galatasaray'da kalmalı

ANTRENMANLARA ÇIKAMAMIŞTI

Lemina, yabancı kuralı ve kadro planlamasının henüz netleşmemesi nedeniyle bir dönem İstanbul’da olmasına rağmen antrenmanlara çıkamamıştı. Ancak sonrasında süreç iki tarafın da istediği şekilde sonuçlandı ve Gabonlu futbolcu şu anda takımın vazgeçilmez isimlerinden biri.

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#dursun özbek
#Mario Lemina
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