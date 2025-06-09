Osimhen teklifi reddetti! Golcü transferinde yeni hedef belli oldu

Galatasaray ve Al Hilal'in transfer yarışına girdiği Victor Osimhen'de hareketli saatler yaşanıyor. Al Hilal'in yüklü miktardaki maaş teklifini geri çeviren Nijeryalı yıldız için ibre yeniden sarı kırmızılılara döndü. Suudi ekibi ise golcü transferinde yeni rotasını belirledi. İşte transfer sezonuna damga vuracak o isim...

Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen'in geleceği merak konusu. Kiralık olarak forma giydiği sarı kırmızılara veda edecek olan Nijeryalı golcüyü kadroda tutabilmek için Galatasaray yönetimi tüm şartları zorluyor.

Osimhen'in transferi için kulübü Napoli ile anlaşan Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, yıldız futbolcuyu ise ikna etmeyi başaramadı. Osimhen, Al Hilal'in yıllık 45 milyon Euro'luk teklifini geri çevirdi.

YENİ HEDEF BELLİ OLDU

Victor Osimhen transferinden eli boş dönen Al Hilal, Avrupa'nın peşinde koştuğu bir başka golcü oyuncu için düğmeye bastı.

Foot Mercato'ya göre; teknik direktörlüğe Simone Inzaghi'yi getiren Al Hilal, Portekiz Ligi'nin son şampiyonu Sporting'in İsveçli golcüsü Victor Gyökeres'i transfer etmek istiyor.

İNGİLİZ DEVLERİ PEŞİNDE

Yıldız oyuncu, Avrupa'dan özellikle İngiltere Premier Lig ekipleri Chelsea, Arsenal ve Manchester United'ın transfer listesinde yer alıyor.

SEZONA DAMGA VURAN PERFORMANS

Adeta gol makinesi çıkan Victor Gyökeres, geride kalan 2024-2025 sezonunda Sporting formasıyla 52 resmi maçta 54 gol kaydetti. İsveçli forvet, ayrıca 13 asistle de takım arkadaşlarını besleyerek büyük katkı sağladı.

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

27 yaşındaki golcü oyuncunun Sporting ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak belirtiliyor. Sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin ise 100 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.