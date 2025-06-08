Victor Osimhen masayı terk etti: Al Hilal transferi iptal mi oldu?

Victor Osimhen transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Al Hilal ile sözleşme görüşmeleri yapan Victor Osimhen, 45 milyon Euroluk teklifi reddetti.

Galatasaray'daki başarılı performansının ardından Al Hilal'e imza atmaya hazırlanan Victor Osimhen, görüşmeleri durdurma kararı aldı. Al Hilal'in maaş teklifini 45 milyon Euroya çıkardığı ortamda herkesi şaşırtan bir eylemde bulunan Victor Osimhen, Avrupa'dan sürpriz bir teklif aldı.

VICTOR OSIMHEN VE AL HILAL GÖRÜŞMELERİNDE KRİZ

Suudi Arabistan yetkililerini şaşkına çeviren Victor Osimhen, Juventus'un devreye girmesiyle tavır değiştirdi. Uzun zaman önce Victor Osimhen pazarlıklarından çekilen Juventus, Nijeryalı golcü için yeniden masaya oturdu ve Avrupa'daki en yüksek maaş teklifini sundu.