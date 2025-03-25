Trabzonspor'da Göztepe maçının hazırlıkları devam ederken, Ozan Tufan'dan da hedeflerine dair açıklamalar geldi. Antrenmandan önce basın toplantısı yapan Ozan Tufan, kendini eleştirdi ve daha iyi olmak için çalışacağını ifade etti.

Trabzonsporlu Ozan Tufan'dan gündeme dair değerlendirmeler geldi. Fatih Tekke'nin sürecine de değinen tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'un daha iyi noktalarda olması gerektiğinin altını çizdi.

FATİH HOCAYLA YENİ SİSTEM VURGUSU

"Fatih hocanın gelişiyle yeni sisteme, yeni taktik anlayışına geçtik ve Başakşehir maçında uygulamaya çalıştık. Hocanın istediklerini tam yapamasak da zaman zaman yaptığımız bölümlerde skoru elimize aldık. Bu sebepten dolayı daha demin onun toplantısını yaptık. Olumlu şeylerin çıktığını gördük. Bu da bizi mutlu etti. Bundan sonraki dönemde antrenmanlarda daha çok çalışıp, taktik, sistemin üzerine yoğunlaşıp daha iyi skorlar elde etmek istiyoruz."

PERFORMANS KRİTİĞİ

"Takım olarak çok iyi sezon geçirdiğimizi söyleyemem. Dalgalı performanslarımız vardı, benim de keza öyle. Taraftarın, şehrin beklentisi bizden bu değil. Onun farkındayız. Bazı şeyleri düzeltmek elimizde. Bunu değiştirmek için çabalıyoruz. Mücadele ediyoruz, değiştirmek zorundayız. Kendi adıma konuşmam gerekirse bu oyunun benim için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha fazlasını yapmak, yüksek performans göstermek zorundayım. Maç içinde güzel gol de atılır. Bu insanları mutlu eder ama en önemli şey Trabzonspor'un galip gelip üst sıralarda olmasıdır. Benim için golden çok Trabzonspor'un başarısı önemli. Benim adıma üzücü taraf bu kadar geç alınmış deplasman galibiyeti. Onun dışında deplasman galibiyeti aldığımız için ise mutluyuz tabii ki."

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

"Milli takım için de beklentim, hayallerim var. Sayısız kere giydim, hedefim daha çok giymek. Dün ve önceki maçlarını izledik, gurur duyduk. Onların da arasında olmayı istiyorum. Onun için bu mücadeleyi veriyorum. İnşallah tekrar milli formayı giyme durumum olur."

SİSTEM FARKLILIĞI

"Üçüncü hocamızı değiştirdik. Hepsinin benim için yeri ayrı. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Fatih hocanın döneminde farklı anlayışla oynamaya çalışıyoruz. Bu anlayışla ligin diğer takımlarının saha içi dizilişimizi ve preslerimizi çok çabuk anlayabileceğini düşünmüyorum. Bir sistem üzerinde değil, birkaç sistem üzerinde oynadığımız oyunlar var. Her gün bunları çalışıyoruz. Ben önümüzün daha açık olduğunu görebiliyorum. Sezon sonuna kadar inşallah hocayla birlikte daha iyi gidebiliriz."

KİLOLU DEĞİLİM

"Kilom konusunda çok eleştiri oluyor. Benim rahatsız olduğum konulardan biri bu. Yani dışardan bakıldığı zaman evet öyle gözüküyor ama yapılan testler sonucunda eğer fazlalık bulunulsa; kulüp ya da hocalar tarafından cezası verilir. Gayet 'fitim' kelimesini kullanmak istemiyorum ama oldukça zinde ve formumdayım."